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Аквадетрим® вітамін D3 розчин для перорального застосування, водний 15000 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Київ (12133) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1145 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
309,50
Економія: -53,78 грн
255,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
300,80
Економія: -45,20 грн
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
300,40
Економія: -44,80 грн
255,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
250,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
282,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
250,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (47)
282,93 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
300,80
Економія: -45,20 грн
255,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
271,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
300,62
Економія: -19,17 грн
281,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
250,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
283,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
300,63
Економія: -35,07 грн
265,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
300,80
Економія: -45,20 грн
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
300,80
Економія: -45,20 грн
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
300,80
Економія: -45,20 грн
255,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
309,81
Економія: -60,69 грн
249,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
281,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
300,40
Економія: -44,80 грн
255,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
283,18 грн