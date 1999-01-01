Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D10

Метформін та саксагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D10Метформін та саксагліптин
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Комбогліза XR
Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1480,00 грн
в 368 аптеках
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Комбогліза XR
Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
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