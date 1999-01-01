Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D10
Метформін та саксагліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D10
Метформін та саксагліптин
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Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1480,00
грн
в 368 аптеках
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Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
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2.5 мг + 1000 мг
5 мг + 1000 мг
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