Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D20
Метформін та эмпагліфлозин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D20
Метформін та эмпагліфлозин
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Сінджарді®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг + 1000 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від
1340,99
грн
в 724 аптеках
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Дозування
5 мг + 1000 мг
12.5 мг + 1000 мг
Виробник
Boehringer Ingelheim
Берінгер Інгельхайм
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