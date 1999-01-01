Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D20

Метформін та эмпагліфлозин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D20Метформін та эмпагліфлозин
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Сінджарді®
Сінджарді®
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