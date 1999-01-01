Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D02

Метформін та похідні сульфонілсечовини

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D02Метформін та похідні сульфонілсечовини
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Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №30
Асіно
від 227,90 грн
в 624 аптеках
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Глібомет®
Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від 183,00 грн
в 614 аптеках
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Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №30
Асіно
від 123,44 грн
в 537 аптеках
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Глімерія-М®
Глімерія-М®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 136,49 грн
в 532 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №30
Гледфарм
від 136,39 грн
в 403 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №60
Гледфарм
від 392,00 грн
в 274 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №60
Гледфарм
від 130,00 грн
в 154 аптеках
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Амарил® М 2 мг/500 мг
Амарил® М 2 мг/500 мг
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
від 150,50 грн
в 9 аптеках
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Глібофор®
Глібофор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг блістер №60
Фармак
від 293,50 грн
в 5 аптеках інших міст
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Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №60
Асіно
Немає в наявності
Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №60
Асіно
Немає в наявності
Дибізид-М
Дибізид-М
Таблетки блістер №60
Мікро Лабс
Немає в наявності
Діанорм-М
Діанорм-М
Таблетки блістер №60
Мікро Лабс
Немає в наявності
Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
Амарил® M СР
Амарил® M СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 2 мг + 500 мг блістер №10
Handok Inc., Republic of Korea
Немає в наявності
Глібомет®
Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №100
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Немає в наявності
Амарил® M СР
Амарил® M СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 2 мг + 500 мг блістер №30
Handok Inc., Republic of Korea
Немає в наявності
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