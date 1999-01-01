Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D02
Метформін та похідні сульфонілсечовини
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D02
Метформін та похідні сульфонілсечовини
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №30
Асіно
від
227,90
грн
в 624 аптеках
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Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від
183,00
грн
в 614 аптеках
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №30
Асіно
від
123,44
грн
в 537 аптеках
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Глімерія-М®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
136,49
грн
в 532 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №30
Гледфарм
від
136,39
грн
в 403 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №60
Гледфарм
від
392,00
грн
в 274 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №60
Гледфарм
від
130,00
грн
в 154 аптеках
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Амарил® М 2 мг/500 мг
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
від
150,50
грн
в 9 аптеках
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Глібофор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг блістер №60
Фармак
від
293,50
грн
в 5 аптеках інших міст
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №60
Асіно
Немає в наявності
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №60
Асіно
Немає в наявності
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Дибізид-М
Таблетки блістер №60
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Діанорм-М
Таблетки блістер №60
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Амарил® M СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 2 мг + 500 мг блістер №10
Handok Inc., Republic of Korea
Немає в наявності
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Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №100
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Немає в наявності
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Амарил® M СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 2 мг + 500 мг блістер №30
Handok Inc., Republic of Korea
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
2 мг + 500 мг
500 мг + 1 мг
500 мг + 2 мг
500 мг + 2.5 мг
500 мг + 5 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
40
60
100
Виробник
Acino
Handok Inc., Republic of Korea
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Гледфарм
Київський вітамінний завод
Мікро Лабс
Фармак
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