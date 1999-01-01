Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D07

Метформін і ситагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D07Метформін і ситагліптин
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1193,68 грн
в 790 аптеках
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1170,89 грн
в 558 аптеках
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1177,31 грн
в 534 аптеках
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