Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D07
Метформін і ситагліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D07
Метформін і ситагліптин
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1193,68
грн
в 790 аптеках
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1170,89
грн
в 558 аптеках
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1177,31
грн
в 534 аптеках
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