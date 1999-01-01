Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D21
Саксагліптин та дапагліфлозин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D21
Саксагліптин та дапагліфлозин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №14
АстраЗенека
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
14
28
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню