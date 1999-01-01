Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D21

Саксагліптин та дапагліфлозин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D21Саксагліптин та дапагліфлозин
Сортування: По популярності
Кутерн
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №14
АстраЗенека
Немає в наявності
Кутерн
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
Кутерн
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
Кутерн
Кутерн
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 10 мг блістер №28
АстраЗенека
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране