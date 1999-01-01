Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D08
Метформін і вільдагліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D08
Метформін і вільдагліптин
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Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер №28
Фармак
від
394,70
грн
в 734 аптеках
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Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №60
Маріфарм
від
805,77
грн
в 355 аптеках
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Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №60
Маріфарм
від
862,02
грн
в 166 аптеках
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Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер №28
Фармак
від
514,80
грн
в 28 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг + 500 мг
50 мг + 850 мг
50 мг + 1000 мг
900 мг
1050 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
60
Виробник
Novartis Pharma
Маріфарм
Фармак
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