Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D08

Метформін і вільдагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D08Метформін і вільдагліптин
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Айглімет®
Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер №28
Фармак
від 394,70 грн
в 734 аптеках
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Гліптар®-М
Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №60
Маріфарм
від 805,77 грн
в 355 аптеках
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Гліптар®-М
Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №60
Маріфарм
від 862,02 грн
в 166 аптеках
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Айглімет®
Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер №28
Фармак
від 514,80 грн
в 28 аптеках
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