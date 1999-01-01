Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D15

Метформін та дапаглифлозин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D15Метформін та дапаглифлозин
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Ксігдуо Пролонг
Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1370,24 грн
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Ксігдуо Пролонг
Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1024,26 грн
в 584 аптеках
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