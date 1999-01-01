Київ
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D15
Метформін та дапаглифлозин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D15
Метформін та дапаглифлозин
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Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1370,24
грн
в 802 аптеках
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Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1024,26
грн
в 584 аптеках
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Дозування
5 мг + 1005.04 мг
10 мг + 1005.04 мг
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