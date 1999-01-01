Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C

Інгібітори "протонного насоса"

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
Сортування: По популярності
Омепразол-Тева
Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 127,30 грн
в 943 аптеках
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Омепразол-Тева
Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 40 мг блістер №30
Тева Україна
від 179,88 грн
в 935 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №28
КРКА
від 200,46 грн
в 935 аптеках
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Пантопразол-Тева
Пантопразол-Тева
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Тева Україна
від 246,68 грн
в 915 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №28
КРКА
від 309,98 грн
в 911 аптеці
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Золопент®
Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 192,90 грн
в 901 аптеці
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Езолонг®-40
Езолонг®-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від 217,52 грн
в 868 аптеках
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Омез®
Омез®
Капсули 40 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 218,91 грн
в 854 аптеках
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від 431,89 грн
в 854 аптеках
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Езолонг®-20
Езолонг®-20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від 154,02 грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
АстраЗенека
від 381,50 грн
в 825 аптеках
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Барол 20
Барол 20
Капсули кишково-розчинні 20 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від 286,59 грн
в 825 аптеках
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Золопент®
Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від 75,93 грн
в 821 аптеці
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від 334,40 грн
в 809 аптеках
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Еспа-Празол®
Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №28
esparma
від 160,92 грн
в 766 аптеках
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Паноцид 40
Паноцид 40
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 273,75 грн
в 741 аптеці
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Лімзер
Лімзер
Капсули стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від 237,63 грн
в 722 аптеках
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Нексіум
Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №14
АстраЗенека
від 333,50 грн
в 718 аптеках
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Езонекса®
Езонекса®
Таблетки кишково-розчинні 40 мг блістер №14
Фармак
від 216,45 грн
в 698 аптеках
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Омез® Д
Омез® Д
Капсули тверді стрип №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 272,99 грн
в 691 аптеці
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