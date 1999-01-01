Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C01
Омепразол
A02B C02
Пантопразол
A02B C03
Лансопразол
A02B C04
Рабепразол
A02B C05
Езомепразол
A02B C06
Декслансопразол
A02B C51
Омепразол, комбінації
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Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
127,30
грн
в 943 аптеках
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Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 40 мг блістер №30
Тева Україна
від
179,88
грн
в 935 аптеках
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №28
КРКА
від
200,46
грн
в 935 аптеках
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Пантопразол-Тева
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Тева Україна
від
246,68
грн
в 915 аптеках
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №28
КРКА
від
309,98
грн
в 911 аптеці
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Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
192,90
грн
в 901 аптеці
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Езолонг®-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від
217,52
грн
в 868 аптеках
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Омез®
Капсули 40 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
218,91
грн
в 854 аптеках
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від
431,89
грн
в 854 аптеках
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Езолонг®-20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від
154,02
грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
АстраЗенека
від
381,50
грн
в 825 аптеках
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Барол 20
Капсули кишково-розчинні 20 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від
286,59
грн
в 825 аптеках
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Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від
75,93
грн
в 821 аптеці
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від
334,40
грн
в 809 аптеках
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Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №28
esparma
від
160,92
грн
в 766 аптеках
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Паноцид 40
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
273,75
грн
в 741 аптеці
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Лімзер
Капсули стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від
237,63
грн
в 722 аптеках
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Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №14
АстраЗенека
від
333,50
грн
в 718 аптеках
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Езонекса®
Таблетки кишково-розчинні 40 мг блістер №14
Фармак
від
216,45
грн
в 698 аптеках
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Омез® Д
Капсули тверді стрип №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
272,99
грн
в 691 аптеці
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Форма випуску
капс.
капс. гастрорезист.
капс. з модиф. вивільн.
капс. кишково-розч.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверді кишково-розч.
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф. або ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф. і ін.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор.ліоф. д/п р-ну д/ін
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/плівк. обол. киш-розч.
табл. гастрорезист.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
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Дозування
10 мг
15 мг
20 мг
30 мг
40 мг
60 мг
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Пакування
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
саше
стрип
фл.
фл. 10 мл
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Кількість штук в упаковці
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30
32
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100
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Виробник
Actavis Group
Apotex
Brupharmexport s.p.r.l.
Flamingo
Genopharm
Green Business Solutions
Green Business Solutions, SA
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Medley Pharmaceuticals
Mega Lifesciences
Organosyn Life Sciences
PRO.MED.CS Praha a.s.
Polifarma Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Rowtech
Sandoz
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Torrent
esparma
Інвентіа Хелскеа
Іпка
Абрил Формулейшнз
Ананта Медікеар
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Борисовський ЗМП
Вокате
Гетеро Лабс
Гетеро Лабс Лімітед
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарница
Дарниця ФФ
Дженом Біотек
Дженофарм
Джонсон і Джонсон Україна
Здоров'я
Зентіва
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Каділа
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Купфер Біотех
Кусум
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медлей Фармасьютікалс
Мікро Лабс
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Такеда
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
Тева Украина
Тева Україна
Торрент
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Фармак
Фламінго
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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