Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C02

Пантопразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C02Пантопразол
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №28
КРКА
від 200,46 грн
в 935 аптеках
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Пантопразол-Тева
Пантопразол-Тева
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Тева Україна
від 246,68 грн
в 915 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №28
КРКА
від 309,98 грн
в 911 аптеці
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Золопент®
Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 192,90 грн
в 901 аптеці
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від 431,89 грн
в 854 аптеках
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Золопент®
Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від 75,93 грн
в 821 аптеці
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від 334,40 грн
в 809 аптеках
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Еспа-Празол®
Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №28
esparma
від 160,92 грн
в 766 аптеках
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Паноцид 40
Паноцид 40
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 273,75 грн
в 741 аптеці
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
КРКА
від 183,20 грн
в 687 аптеках
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Еспа-Празол®
Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
esparma
від 212,99 грн
в 677 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
КРКА
від 155,00 грн
в 636 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
КРКА
від 114,10 грн
в 623 аптеках
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Проксіум®
Проксіум®
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 251,65 грн
в 598 аптеках
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Пантамак
Пантамак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 187,11 грн
в 562 аптеках
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Пульцет®
Пульцет®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №14
Нобель
від 178,98 грн
в 561 аптеці
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Улсепан
Улсепан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Уорлд Медицин
від 198,13 грн
в 516 аптеках
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Нольпаза® Контрол
Нольпаза® Контрол
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №14
КРКА
від 130,62 грн
в 501 аптеці
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Улсепан
Улсепан
Таблетки кишково-розчинні 40 мг №28
Уорлд Медицин
від 265,61 грн
в 489 аптеках
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Золопент®
Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від 101,00 грн
в 457 аптеках
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