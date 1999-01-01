Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C02
Пантопразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C02
Пантопразол
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №28
КРКА
від
200,46
грн
в 935 аптеках
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Пантопразол-Тева
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Тева Україна
від
246,68
грн
в 915 аптеках
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №28
КРКА
від
309,98
грн
в 911 аптеці
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Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
192,90
грн
в 901 аптеці
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від
431,89
грн
в 854 аптеках
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Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від
75,93
грн
в 821 аптеці
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від
334,40
грн
в 809 аптеках
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Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №28
esparma
від
160,92
грн
в 766 аптеках
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Паноцид 40
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
273,75
грн
в 741 аптеці
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
КРКА
від
183,20
грн
в 687 аптеках
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Еспа-Празол®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
esparma
від
212,99
грн
в 677 аптеках
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Нольпаза®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
КРКА
від
155,00
грн
в 636 аптеках
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Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
КРКА
від
114,10
грн
в 623 аптеках
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Проксіум®
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
251,65
грн
в 598 аптеках
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Пантамак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
187,11
грн
в 562 аптеках
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Пульцет®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №14
Нобель
від
178,98
грн
в 561 аптеці
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Улсепан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Уорлд Медицин
від
198,13
грн
в 516 аптеках
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Нольпаза® Контрол
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №14
КРКА
від
130,62
грн
в 501 аптеці
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Улсепан
Таблетки кишково-розчинні 40 мг №28
Уорлд Медицин
від
265,61
грн
в 489 аптеках
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Золопент®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг блістер №14
КУСУМ ФАРМ ООО
від
101,00
грн
в 457 аптеках
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ліофіл. д/п р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор.ліоф. д/п р-ну д/ін
табл. в/о кишково-розч.
табл. гастрорезист.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
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ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Такеда
Тева Україна
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Фармак
Фламінго
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