Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C51
Омепразол, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C51
Омепразол, комбінації
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Лімзер
Капсули стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від
237,63
грн
в 722 аптеках
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Омез® Д
Капсули тверді стрип №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
272,99
грн
в 691 аптеці
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Омез® Дср
Капсули тверді з модифікованим вивільненням блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
289,49
грн
в 690 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
Пакування
блістер
стрип
Виробник
Інвентіа Хелскеа
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
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