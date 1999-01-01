Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C51

Омепразол, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C51Омепразол, комбінації
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Лімзер
Лімзер
Капсули стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від 237,63 грн
в 722 аптеках
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Омез® Д
Омез® Д
Капсули тверді стрип №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 272,99 грн
в 691 аптеці
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Омез® Дср
Омез® Дср
Капсули тверді з модифікованим вивільненням блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 289,49 грн
в 690 аптеках
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