Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C05
Езомепразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C05
Езомепразол
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Езолонг®-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від
217,52
грн
в 868 аптеках
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Езолонг®-20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від
154,02
грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
АстраЗенека
від
381,50
грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №14
АстраЗенека
від
333,50
грн
в 718 аптеках
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Езонекса®
Таблетки кишково-розчинні 40 мг блістер №14
Фармак
від
216,45
грн
в 698 аптеках
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Езорма
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 40 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
163,45
грн
в 474 аптеках
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Езомер
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі
від
649,69
грн
в 356 аптеках
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Помпезо
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Уорлд Медицин
від
251,81
грн
в 335 аптеках
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Езопротект
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
147,38
грн
в 334 аптеках
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Езолонг®
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
від
1797,03
грн
в 326 аптеках
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Єсом
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Гетеро Лабс Лімітед
від
128,71
грн
в 309 аптеках
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Деспазол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон пачка картонна №1
М.Біотек Лтд.
від
302,89
грн
в 304 аптеках
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Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №14
САН
від
217,08
грн
в 295 аптеках
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Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №14
САН
від
127,00
грн
в 292 аптеках
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Пемозар
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
САН
від
132,00
грн
в 285 аптеках
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Езонекса®
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Фармак
від
117,31
грн
в 90 аптеках
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Есозол
Ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від
128,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Стерепраз
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон коробка картонна №1
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від
160,16
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зерцим
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Mega Lifesciences
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. кишково-розч.
капс. тверді кишково-розч.
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф. або ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф. і ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. гастрорезист.
табл. кишково-розч.
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Дозування
20 мг
40 мг
Пакування
блістер
блістер у коробці
контурн. чарунк. уп.
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Виробник
Apotex
Mega Lifesciences
Organosyn Life Sciences
АстраЗенека
Гетеро Лабс Лімітед
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарница
Здоров'я
Зентіва
КРКА
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Містрал Кепітал Менеджмент
Перрері Фармачеутічі СРЛ
САН
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Торрент
Уорлд Медицин
Фармак
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