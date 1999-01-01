Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C05

Езомепразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C05Езомепразол
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Езолонг®-40
Езолонг®-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від 217,52 грн
в 868 аптеках
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Езолонг®-20
Езолонг®-20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у коробці №14
Organosyn Life Sciences
від 154,02 грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
АстраЗенека
від 381,50 грн
в 825 аптеках
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Нексіум
Нексіум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №14
АстраЗенека
від 333,50 грн
в 718 аптеках
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Езонекса®
Езонекса®
Таблетки кишково-розчинні 40 мг блістер №14
Фармак
від 216,45 грн
в 698 аптеках
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Езорма
Езорма
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 40 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 163,45 грн
в 474 аптеках
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Езомер
Езомер
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі
від 649,69 грн
в 356 аптеках
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Помпезо
Помпезо
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Уорлд Медицин
від 251,81 грн
в 335 аптеках
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Езопротект
Езопротект
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 147,38 грн
в 334 аптеках
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Езолонг®
Езолонг®
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
від 1797,03 грн
в 326 аптеках
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Єсом
Єсом
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Гетеро Лабс Лімітед
від 128,71 грн
в 309 аптеках
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Деспазол
Деспазол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон пачка картонна №1
М.Біотек Лтд.
від 302,89 грн
в 304 аптеках
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Пемозар
Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №14
САН
від 217,08 грн
в 295 аптеках
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Пемозар
Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №14
САН
від 127,00 грн
в 292 аптеках
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Пемозар
Пемозар
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
САН
від 132,00 грн
в 285 аптеках
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Езонекса®
Езонекса®
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 40 мг флакон №1
Фармак
від 117,31 грн
в 90 аптеках
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Есозол
Есозол
Ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від 128,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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Стерепраз
Стерепраз
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон коробка картонна №1
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від 160,16 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зерцим
Зерцим
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Mega Lifesciences
Немає в наявності
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