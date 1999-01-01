Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C06
Декслансопразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C06
Декслансопразол
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Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від
385,52
грн
в 581 аптеці
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Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від
532,25
грн
в 491 аптеці
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30 мг
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