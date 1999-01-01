Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C06

Декслансопразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C06Декслансопразол
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Дексілант®
Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від 385,52 грн
в 581 аптеці
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Дексілант®
Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від 532,25 грн
в 491 аптеці
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