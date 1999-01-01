Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C03
Лансопразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C03
Лансопразол
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Лансопрол®
Капсули 30 мг блістер №28
Нобель
від
209,20
грн
в 421 аптеці
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Ланцерол®
Капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
68,60
грн
в 416 аптеках
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Лансопрол®
Капсули 15 мг блістер №28
Нобель
від
124,89
грн
в 370 аптеках
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Ланза
Капсули 30 мг №20
Дженом Біотек
Немає в наявності
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Ланзоптол
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверді кишково-розч.
Дозування
15 мг
30 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
14
20
28
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Дженом Біотек
Корпорація Артеріум
Нобель
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