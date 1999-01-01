Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C03

Лансопразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C03Лансопразол
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсули 30 мг блістер №28
Нобель
від 209,20 грн
в 421 аптеці
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Ланцерол®
Ланцерол®
Капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 68,60 грн
в 416 аптеках
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсули 15 мг блістер №28
Нобель
від 124,89 грн
в 370 аптеках
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Ланза
Ланза
Капсули 30 мг №20
Дженом Біотек
Немає в наявності
Ланзоптол
Ланзоптол
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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