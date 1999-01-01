З метою зниження кислотності шлунка застосовують ряд препаратів різних груп, включаючи:
Кислотозалежні захворювання включають виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. За оцінками експертів, у США діагностують близько 500 000 випадків виразкової хвороби на рік (Ramakrishnan K., 2007). Ризик розвитку виразкової хвороби не залежить від віку (Jahagirdaar D., 2019). Основними симптомами є дискомфорт і біль в епігастральній ділянці, інтенсивність яких знижується після їди або прийому антацидів, часто біль виникає, коли пацієнт голодний, у тому числі вночі, може відзначатися зниження апетиту та зменшення маси тіла. Найбільш небезпечними ускладненнями є кровотеча, перфорація, пенетрація та малігнізація (розвиток злоякісної пухлини, раку шлунка) виразки.
Головним принципом лікування пацієнтів з гастритом з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою шлунка та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою є зниження рівня кислотності шлункового соку. При підвищеній концентрації соляна кислота чинить на слизову оболонку подразнювальну, ушкоджувальну дію і призводить до утворення виразок та ерозій. Найчастіше для зниження кислотності застосовуються ІПП, блокатори Н2-гістамінових рецепторів та антациди.
Дія антацидів реалізується у просвіті шлунка, де вони нейтралізують соляну кислоту. Ці препарати не впливають на її продукцію парієтальними клітинами шлунка.
ІПП — омепразол, ланзапрозол, пантопразол, рабепразол, езомепразол та ін. Ці препарати нині вважають основою лікування пацієнтів з кислотозалежними захворюваннями. У клінічних дослідженнях показано їх більш високу ефективність порівняно з блокаторами Н2-гістамінових рецепторів (Horn J., 2000). Клінічні переваги ІПП:
Блокатори Н2-гістамінових рецепторів (ранітидин, фамотидин) також знижують утворення соляної кислоти у шлунку. При цьому вони знижують як базальну, так і стимульовану секрецію.
Вісмуту субцитрат має слабкий кислотонейтралізувальний ефект та інгібує активність пепсину. Він не знижує секрецію соляної кислоти. Вісмуту субцитрат запобігає адгезії Helicobacter pylori до слизової оболонки шлунка та зменшує вираженість запального процесу (Lee S.P., 1991). У кислому середовищі шлунка вісмуту субцитрат утворює захисну плівку на поверхні виразок та ерозованої слизової оболонки, тим самим захищаючи від подразнювальної дії соляної кислоти шлункового соку та сприяючи накопиченню в зоні пошкодження слизової оболонки епідермального фактора росту. Крім того, вісмуту субцитрат сприяє збільшенню синтезу простагландину Е2, утворенню слизу, що покриває слизову оболонку.
Мізопростол є синтетичним похідним простагландину Е1. Має наступні ефекти:
Препарат також застосовується профілактично — при тривалій терапії нестероїдними протизапальними препаратами для профілактики ерозивних та виразкових уражень шлунка.
У лікуванні пацієнтів із кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту застосовуються рослинні препарати. Так, при підвищеній кислотності рекомендуються рослинні збори, до складу яких входять кореневище лепехи, корінь алтею, квітки безсмертника, трава звіробою, квітки ромашки, квітки календули, корінь солодки, листя шавлії. Крім того, широко застосовується відвар насіння льону, що виявляє обволікальну, захисну, протизапальну, прорегенераторну дію.