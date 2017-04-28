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Виробники на літеру “Т”

Такеда Фармасьютікалс Компані Лімітед70 препаратів

70 препаратів
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Мальтофер®
Мальтофер®
Таблетки жувальні 100 мг блістер №30
Віфор (Інтернешнл)
від 272,40 грн
в 1125 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 380,80 грн
в 1108 аптеках
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від 435,02 грн
в 1006 аптеках
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Мальтофер® Фол
Мальтофер® Фол
Таблетки жувальні блістер у коробці №30
Віфор (Інтернешнл)
від 308,31 грн
в 1002 аптеках
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Варфарин Нікомед
Варфарин Нікомед
Таблетки 2,5 мг флакон №100
Такеда Австрія
від 110,20 грн
в 980 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від 544,10 грн
в 978 аптеках
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Гамалате В6
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 398,16 грн
в 932 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Нуклео Ц.М.Ф. форте
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 475,17 грн
в 910 аптеках
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Контролок®
Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від 212,80 грн
в 908 аптеках
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Мальтофер®
Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від 287,38 грн
в 883 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 684,80 грн
в 836 аптеках
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Гамалате В6
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 949,80 грн
в 808 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від 842,95 грн
в 796 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг ампула 4 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 942,70 грн
в 763 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл саше 10 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 859,00 грн
в 694 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 4 мл №5
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 323,00 грн
в 683 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від 957,50 грн
в 641 аптеці
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від 1085,40 грн
в 628 аптеках
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Дексілант®
Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від 398,01 грн
в 619 аптеках
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Дексілант®
Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від 542,20 грн
в 525 аптеках
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