Київ
Виробники на літеру “Т”
Такеда Фармасьютікалс Компані Лімітед
70 препаратів
70 препаратів
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Адреса
03110, Київ, вулиця Солом'янська, 11, БЦ Eleven
Телефон
+380 44 390 09 09
Електронна пошта
[email protected]
Факс
+380 44 390 29 29
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Мальтофер®
Таблетки жувальні 100 мг блістер №30
Віфор (Інтернешнл)
від
272,40
грн
в 1125 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
380,80
грн
в 1108 аптеках
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №14
Такеда
від
435,02
грн
в 1006 аптеках
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Мальтофер® Фол
Таблетки жувальні блістер у коробці №30
Віфор (Інтернешнл)
від
308,31
грн
в 1002 аптеках
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Варфарин Нікомед
Таблетки 2,5 мг флакон №100
Такеда Австрія
від
110,20
грн
в 980 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від
544,10
грн
в 978 аптеках
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Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
398,16
грн
в 932 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
475,17
грн
в 910 аптеках
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №14
Такеда
від
212,80
грн
в 908 аптеках
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Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від
287,38
грн
в 883 аптеках
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Цераксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
684,80
грн
в 836 аптеках
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Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
949,80
грн
в 808 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від
842,95
грн
в 796 аптеках
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Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг ампула 4 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
942,70
грн
в 763 аптеках
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Цераксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл саше 10 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
859,00
грн
в 694 аптеках
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Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 4 мл №5
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
323,00
грн
в 683 аптеках
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Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від
957,50
грн
в 641 аптеці
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від
1085,40
грн
в 628 аптеках
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Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від
398,01
грн
в 619 аптеках
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Дексілант®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №14
Такеда Фармасьютікалс США, Інк
від
542,20
грн
в 525 аптеках
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