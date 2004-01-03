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Виробник: Такеда

03110, Київ, вулиця Солом'янська, 11, БЦ Eleven
+380 44 390 09 09
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Знайдено: 18 препаратів
Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1; Такеда Фарма
Адцетрис® Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 Такеда Фарма
В 4 аптеках
від 108178,49 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25 Takeda
В 844 аптеках
від 944,62 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5 Takeda
В 1056 аптеках
від 494,87 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5 Takeda
В 712 аптеках
від 971,33 грн
Ціни в аптеках
Актовегін таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, флакон, № 50; Takeda
Актовегін Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, флакон, № 50 Takeda
В 693 аптеках
від 852,67 грн
Ціни в аптеках
Варфарин Нікомед таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100; Такеда Австрія
Варфарин Нікомед Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100 Такеда Австрія
В 1048 аптеках
від 108,34 грн
Ціни в аптеках
Венофер® розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Дельта Медікел
Венофер® Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Дельта Медікел
В 158 аптеках
від 1328,00 грн
Ціни в аптеках
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 282 аптеках
від 385,83 грн
Ціни в аптеках
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 649 аптеках
від 930,51 грн
Ціни в аптеках
Гініпрал концентрат для розчину для інфузій, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5; Такеда Австрія
Гініпрал Концентрат для розчину для інфузій, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5 Такеда Австрія
В 30 аптеках
від 205,28 грн
Ціни в аптеках
Гініпрал розчин для ін'єкцій, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5; Такеда Австрія
Гініпрал Розчин для ін'єкцій, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5 Такеда Австрія
В 152 аптеках
від 147,05 грн
Ціни в аптеках
Дексілант® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 30 мг, блістер, № 14; Такеда Фармасьютікалс США, Інк
Дексілант® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 30 мг, блістер, № 14 Такеда Фармасьютікалс США, Інк
В 450 аптеках
від 331,40 грн
Ціни в аптеках
Дексілант® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 14; Такеда Фармасьютікалс США, Інк
Дексілант® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 14 Такеда Фармасьютікалс США, Інк
В 536 аптеках
від 449,91 грн
Ціни в аптеках
Келтікан капсули тверді, блістер, № 30; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Келтікан Капсули тверді, блістер, № 30 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 1010 аптеках
від 392,42 грн
Ціни в аптеках
Контролок® порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Такеда
Контролок® Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Такеда
В 400 аптеках
від 166,45 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14 Такеда
В 915 аптеках
від 280,10 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14 Такеда
В 1016 аптеках
від 396,00 грн
Ціни в аптеках
Мальтофер® краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Віфор (Інтернешнл)
Мальтофер® Краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Віфор (Інтернешнл)
В 741 аптеці
від 235,40 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03110, Київ, вулиця Солом'янська, 11, БЦ Eleven
+380 44 390 09 09
+380 44 390 29 29
www.takeda.com
Знайдено: 18 препаратів
Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1; Такеда Фарма
Адцетрис® Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 Такеда Фарма
В 4 аптеках
від 108178,49 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25 Takeda
В 844 аптеках
від 944,62 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5 Takeda
В 1056 аптеках
від 494,87 грн
Ціни в аптеках
Актовегін розчин для ін'єкцій, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5; Takeda
Актовегін Розчин для ін'єкцій, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5 Takeda
В 712 аптеках
від 971,33 грн
Ціни в аптеках
Актовегін таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, флакон, № 50; Takeda
Актовегін Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, флакон, № 50 Takeda
В 693 аптеках
від 852,67 грн
Ціни в аптеках
Варфарин Нікомед таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100; Такеда Австрія
Варфарин Нікомед Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100 Такеда Австрія
В 1048 аптеках
від 108,34 грн
Ціни в аптеках
Венофер® розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Дельта Медікел
Венофер® Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Дельта Медікел
В 158 аптеках
від 1328,00 грн
Ціни в аптеках
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 282 аптеках
від 385,83 грн
Ціни в аптеках
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 649 аптеках
від 930,51 грн
Ціни в аптеках
Гініпрал концентрат для розчину для інфузій, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5; Такеда Австрія
Гініпрал Концентрат для розчину для інфузій, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5 Такеда Австрія
В 30 аптеках
від 205,28 грн
Ціни в аптеках
Гініпрал розчин для ін'єкцій, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5; Такеда Австрія
Гініпрал Розчин для ін'єкцій, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5 Такеда Австрія
В 152 аптеках
від 147,05 грн
Ціни в аптеках
Дексілант® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 30 мг, блістер, № 14; Такеда Фармасьютікалс США, Інк
Дексілант® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 30 мг, блістер, № 14 Такеда Фармасьютікалс США, Інк
В 450 аптеках
від 331,40 грн
Ціни в аптеках
Дексілант® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 14; Такеда Фармасьютікалс США, Інк
Дексілант® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 14 Такеда Фармасьютікалс США, Інк
В 536 аптеках
від 449,91 грн
Ціни в аптеках
Келтікан капсули тверді, блістер, № 30; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Келтікан Капсули тверді, блістер, № 30 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 1010 аптеках
від 392,42 грн
Ціни в аптеках
Контролок® порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Такеда
Контролок® Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Такеда
В 400 аптеках
від 166,45 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14 Такеда
В 915 аптеках
від 280,10 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14 Такеда
В 1016 аптеках
від 396,00 грн
Ціни в аптеках
Мальтофер® краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Віфор (Інтернешнл)
Мальтофер® Краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Віфор (Інтернешнл)
В 741 аптеці
від 235,40 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції