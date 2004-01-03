Виробник: Такеда
03110, Київ, вулиця Солом'янська, 11, БЦ Eleven
+380 44 390 09 09
+380 44 390 29 29
www.takeda.com
Венофер® Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Дельта Медікел
від 1328,00 грн
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 385,83 грн
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 930,51 грн
Мальтофер® Краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Віфор (Інтернешнл)
від 235,40 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Венофер® Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Дельта Медікел
від 1328,00 грн
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 385,83 грн
Гамалате В6 Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 930,51 грн
Мальтофер® Краплі оральні, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Віфор (Інтернешнл)
від 235,40 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції