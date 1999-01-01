Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C01
Омепразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C01
Омепразол
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Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
127,30
грн
в 943 аптеках
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Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 40 мг блістер №30
Тева Україна
від
179,88
грн
в 935 аптеках
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Омез®
Капсули 40 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
218,91
грн
в 854 аптеках
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Омепразол
Капсули 40 мг блістер №30
Фармак
від
182,43
грн
в 601 аптеці
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Омепразол
Капсули 20 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
89,72
грн
в 600 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від
127,00
грн
в 539 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Капсули 20 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
94,90
грн
в 528 аптеках
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Омез®
Капсули 20 мг блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
178,43
грн
в 518 аптеках
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Омепразол Ананта
Капсули з модифікованим вивільненням 20 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від
137,40
грн
в 488 аптеках
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Омепразол Ананта
Капсули з модифікованим вивільненням 20 мг блістер №100
від
414,00
грн
в 487 аптеках
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Омепразол-Фармак
Порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Фармак
від
133,50
грн
в 486 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Капсули 20 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від
43,19
грн
в 485 аптеках
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Омепразол
Ліофілізат для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
96,55
грн
в 441 аптеці
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Омепразол
Капсули тверді, кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Артеріум Лтд
від
103,60
грн
в 411 аптеці
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Омез®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
від
195,79
грн
в 373 аптеках
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Оменакс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від
140,85
грн
в 351 аптеці
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Омепротект
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон у комплекті з розчинником №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
220,00
грн
в 287 аптеках
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Ометрен
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від
325,70
грн
в 283 аптеках
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Омепразол
Капсули 20 мг блістер тм arbor vitae №30
Фармак
від
105,97
грн
в 177 аптеках інших міст
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Омепразол
Капсули 20 мг блістер №30
Астрафарм
від
99,70
грн
в 157 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. гастрорезист.
капс. з модиф. вивільн.
капс. кишково-розч.
капс. тверд.
капс. тверді кишково-розч.
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
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Дозування
10 мг
20 мг
40 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
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фл.
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Brupharmexport s.p.r.l.
Flamingo
Green Business Solutions
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
PRO.MED.CS Praha a.s.
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Абрил Формулейшнз
Ананта Медікеар
Артеріум Лтд
Астрафарм
Борисовський ЗМП
Вокате
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Дженофарм
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Органосін Лайф Сайєнс
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
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