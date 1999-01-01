Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C01

Омепразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C01Омепразол
Сортування: По популярності
Омепразол-Тева
Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 127,30 грн
в 943 аптеках
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Омепразол-Тева
Омепразол-Тева
Капсули гастрорезистентні 40 мг блістер №30
Тева Україна
від 179,88 грн
в 935 аптеках
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Омез®
Омез®
Капсули 40 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 218,91 грн
в 854 аптеках
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Омепразол
Омепразол
Капсули 40 мг блістер №30
Фармак
від 182,43 грн
в 601 аптеці
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Омепразол
Омепразол
Капсули 20 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 89,72 грн
в 600 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Омепразол-Дарниця
Порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від 127,00 грн
в 539 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Омепразол-Дарниця
Капсули 20 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 94,90 грн
в 528 аптеках
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Омез®
Омез®
Капсули 20 мг блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 178,43 грн
в 518 аптеках
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Омепразол Ананта
Омепразол Ананта
Капсули з модифікованим вивільненням 20 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від 137,40 грн
в 488 аптеках
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Омепразол Ананта
Омепразол Ананта
Капсули з модифікованим вивільненням 20 мг блістер №100
від 414,00 грн
в 487 аптеках
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Омепразол-Фармак
Омепразол-Фармак
Порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Фармак
від 133,50 грн
в 486 аптеках
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Омепразол-Дарниця
Омепразол-Дарниця
Капсули 20 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від 43,19 грн
в 485 аптеках
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Омепразол
Омепразол
Ліофілізат для розчину для інфузій 40 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від 96,55 грн
в 441 аптеці
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Омепразол
Омепразол
Капсули тверді, кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Артеріум Лтд
від 103,60 грн
в 411 аптеці
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Омез®
Омез®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
від 195,79 грн
в 373 аптеках
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Оменакс®
Оменакс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від 140,85 грн
в 351 аптеці
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Омепротект
Омепротект
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон у комплекті з розчинником №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 220,00 грн
в 287 аптеках
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Ометрен
Ометрен
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від 325,70 грн
в 283 аптеках
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Омепразол
Омепразол
Капсули 20 мг блістер тм arbor vitae №30
Фармак
від 105,97 грн
в 177 аптеках інших міст
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Омепразол
Омепразол
Капсули 20 мг блістер №30
Астрафарм
від 99,70 грн
в 157 аптеках
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