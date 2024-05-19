Барол 10 капсули кишково-розчинні 10 мг стрип, №30 - Київ (132881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 601 аптеці
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Всього: упаковка (215)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10), стрип (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (215)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), стрип (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17