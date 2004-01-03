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Список виробниківMMEGA LIFESCIENCES

Виробник: MEGA LIFESCIENCES

ТОВ "Мега Лайфсайенсіз"
03124, Київ, вул. Радищева, 10/14, корпус А, офіс 209.
+380443344055
www.megawecare.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Акнетрекс 10 капсули м'які, 10 мг, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Акнетрекс 10 Капсули м'які, 10 мг, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 40 аптеках
від 555,70 грн
Ціни в аптеках
Акнетрекс 20 капсули м'які, 20 мг, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Акнетрекс 20 Капсули м'які, 20 мг, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 45 аптеках
від 969,53 грн
Ціни в аптеках
Барол 10 капсули кишково-розчинні, 10 мг, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Барол 10 Капсули кишково-розчинні, 10 мг, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 596 аптеках
від 159,66 грн
Ціни в аптеках
Барол 20 капсули кишково-розчинні, 20 мг, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Барол 20 Капсули кишково-розчинні, 20 мг, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 1059 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
Вітакап Актив капсули м'які, № 10; Мега Лайфсайенсіз
Вітакап Актив Капсули м'які, № 10 Мега Лайфсайенсіз
В 25 аптеках
від 352,14 грн
Ціни в аптеках
Вітакап Актив капсули м'які, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Вітакап Актив Капсули м'які, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 431 аптеці
від 319,52 грн
Ціни в аптеках
Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50 Мега Лайфсайенсіз
В 110 аптеках
від 419,92 грн
Ціни в аптеках
Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 566 аптеках
від 489,28 грн
Ціни в аптеках
Гофен 400 капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 400 Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 1037 аптеках
від 581,89 грн
Ціни в аптеках
Енат 200 капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 200 Капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 273 аптеках
від 240,22 грн
Ціни в аптеках
Енат 400 капсули м'які, 400 мо, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 400 Капсули м'які, 400 мо, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 690 аптеках
від 296,88 грн
Ціни в аптеках
Зіман капсули, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Зіман Капсули, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 387 аптеках
від 583,87 грн
Ціни в аптеках
Левзірін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Левзірін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 403 аптеках
від 98,30 грн
Ціни в аптеках
Ліволін форте капсули, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Ліволін форте Капсули, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 644 аптеках
від 195,09 грн
Ціни в аптеках
Лімзер капсули, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Лімзер Капсули, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 757 аптеках
від 211,68 грн
Ціни в аптеках
Нормагут капсули, блістер, № 10; Ардейфарм
Нормагут Капсули, блістер, № 10 Ардейфарм
В 795 аптеках
від 188,15 грн
Ціни в аптеках
НОРМАГУТ ІНСТА порошок, 765 мг, пакетик, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Mega Lifesciences
НОРМАГУТ ІНСТА Порошок, 765 мг, пакетик, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Mega Lifesciences
В 211 аптеці
від 581,00 грн
Ціни в аптеках
Тамсін Форте таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30; Сінтон Испанія
Тамсін Форте Таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30 Сінтон Испанія
В 979 аптеках
від 316,50 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03124, Київ, вул. Радищева, 10/14, корпус А, офіс 209.
+380443344055
www.megawecare.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Акнетрекс 10 капсули м'які, 10 мг, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Акнетрекс 10 Капсули м'які, 10 мг, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 40 аптеках
від 555,70 грн
Ціни в аптеках
Акнетрекс 20 капсули м'які, 20 мг, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Акнетрекс 20 Капсули м'які, 20 мг, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 45 аптеках
від 969,53 грн
Ціни в аптеках
Барол 10 капсули кишково-розчинні, 10 мг, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Барол 10 Капсули кишково-розчинні, 10 мг, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 596 аптеках
від 159,66 грн
Ціни в аптеках
Барол 20 капсули кишково-розчинні, 20 мг, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Барол 20 Капсули кишково-розчинні, 20 мг, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 1059 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
Вітакап Актив капсули м'які, № 10; Мега Лайфсайенсіз
Вітакап Актив Капсули м'які, № 10 Мега Лайфсайенсіз
В 25 аптеках
від 352,14 грн
Ціни в аптеках
Вітакап Актив капсули м'які, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Вітакап Актив Капсули м'які, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 431 аптеці
від 319,52 грн
Ціни в аптеках
Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50 Мега Лайфсайенсіз
В 110 аптеках
від 419,92 грн
Ціни в аптеках
Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 566 аптеках
від 489,28 грн
Ціни в аптеках
Гофен 400 капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 400 Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 1037 аптеках
від 581,89 грн
Ціни в аптеках
Енат 200 капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 200 Капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 273 аптеках
від 240,22 грн
Ціни в аптеках
Енат 400 капсули м'які, 400 мо, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 400 Капсули м'які, 400 мо, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 690 аптеках
від 296,88 грн
Ціни в аптеках
Зіман капсули, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Зіман Капсули, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 387 аптеках
від 583,87 грн
Ціни в аптеках
Левзірін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Левзірін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 403 аптеках
від 98,30 грн
Ціни в аптеках
Ліволін форте капсули, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Ліволін форте Капсули, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 644 аптеках
від 195,09 грн
Ціни в аптеках
Лімзер капсули, стрип, № 30; Інвентіа Хелскеа
Лімзер Капсули, стрип, № 30 Інвентіа Хелскеа
В 757 аптеках
від 211,68 грн
Ціни в аптеках
Нормагут капсули, блістер, № 10; Ардейфарм
Нормагут Капсули, блістер, № 10 Ардейфарм
В 795 аптеках
від 188,15 грн
Ціни в аптеках
НОРМАГУТ ІНСТА порошок, 765 мг, пакетик, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Mega Lifesciences
НОРМАГУТ ІНСТА Порошок, 765 мг, пакетик, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Mega Lifesciences
В 211 аптеці
від 581,00 грн
Ціни в аптеках
Тамсін Форте таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30; Сінтон Испанія
Тамсін Форте Таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30 Сінтон Испанія
В 979 аптеках
від 316,50 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції