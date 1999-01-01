Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C04

Рабепразол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B CІнгібітори "протонного насоса"
A02B C04Рабепразол
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Барол 20
Барол 20
Капсули кишково-розчинні 20 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від 286,59 грн
в 825 аптеках
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Барол 10
Барол 10
Капсули кишково-розчинні 10 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від 178,47 грн
в 599 аптеках
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Парієт®
Парієт®
Таблетки кишково-розчинні 20 мг блістер №14
Джонсон і Джонсон Україна
від 708,25 грн
в 470 аптеках
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Рабезол
Рабезол
Таблетки кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Купфер Біотех
від 296,49 грн
в 436 аптеках
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Рабепразол-Здоров'я
Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 141,40 грн
в 367 аптеках
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Рабепразол-Здоров'я
Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 106,61 грн
в 302 аптеках
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Парієт®
Парієт®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №14
Джонсон і Джонсон Україна
від 592,26 грн
в 293 аптеках
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Рабімак
Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 239,06 грн
в 31 аптеці інших міст
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Рабепразол-Здоров'я
Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №10
Корпорація Здоров'я
від 152,12 грн
в 29 аптеках
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Рабімак
Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 204,14 грн
в 19 аптеках інших міст
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Рабелок
Рабелок
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
від 137,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зульбекс®
Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Рабімак
Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №14
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Зульбекс®
Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Зульбекс®
Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
Рабіджем 20
Рабіджем 20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг стрип №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
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