Київ
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C04
Рабепразол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B C
Інгібітори "протонного насоса"
A02B C04
Рабепразол
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Барол 20
Капсули кишково-розчинні 20 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від
286,59
грн
в 825 аптеках
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Барол 10
Капсули кишково-розчинні 10 мг стрип №30
Інвентіа Хелскеа
від
178,47
грн
в 599 аптеках
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Парієт®
Таблетки кишково-розчинні 20 мг блістер №14
Джонсон і Джонсон Україна
від
708,25
грн
в 470 аптеках
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Рабезол
Таблетки кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Купфер Біотех
від
296,49
грн
в 436 аптеках
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Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
141,40
грн
в 367 аптеках
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Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
106,61
грн
в 302 аптеках
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Парієт®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №14
Джонсон і Джонсон Україна
від
592,26
грн
в 293 аптеках
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Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
239,06
грн
в 31 аптеці інших міст
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Рабепразол-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №10
Корпорація Здоров'я
від
152,12
грн
в 29 аптеках
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Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
204,14
грн
в 19 аптеках інших міст
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Рабелок
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
від
137,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Рабімак
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №14
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Зульбекс®
Таблетки кишково-розчинні 10 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
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Рабіджем 20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг стрип №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс. кишково-розч.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол. киш-розч.
табл. кишково-розч.
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Дозування
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
стрип
фл.
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
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10
14
20
28
30
56
100
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Rowtech
Torrent
Інвентіа Хелскеа
Джонсон і Джонсон Україна
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Каділа
Корпорація Здоров'я
Купфер Біотех
Маклеодс Фармасьютикалс
Мілі Хелскере Лімітед
Туліп Лаб.
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