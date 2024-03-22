профілактика рахіту- 500 МО вітаміну D3 / добу; профілактика дефіциту вітаміну Д3 у груп високого ризику, які не мають розладів всмоктування - 500 МО вітаміну D3 / добу; профілактичний прийом ( після резекції шлунка, для людей літнього віку та для пацієнтів груп високого ризику, що не мають розладів всмоктування) - 160 МО вітаміну D3 / добу; профілактика дефіциту вітаміну D3 при мальабсорбції: доза визначається індивідуально лікарем, загальна рекомендована доза становить близько 2800-5000 МО вітаміну D3 / добу; профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей: дозу визначає лікар, загальна рекомендована доза 1000 МО вітаміну D3 /добу; профілактика рахіту для вагітних жінок: здорові вагітні з 28-32-го тижня вагітності - 500 МО вітаміну D3 / добу 6-8 тижн.; вагітні груп ризику: з 28-32-го тижня вагітності - 1000-2000 МО вітаміну D3 / добу 8 тижн.; профілактика остеопорозу - 400-1000 МО вітаміну D3 /добу 1 міс., забезпечити одночасний прийом препаратів кальцію; підтримуюче лікування остеопорозу - 1000 МО вітаміну D3 / добу; лікування рахіту та остеомаляції: доза визначається індивідуально лікарем залежно від перебігу та тяжкості захворювання, загальна рекомендована доза лікування дефіциту вітаміну D3 для немовлят та дітей становить 1000-5000 МО вітаміну D3 / добу; лікування остеомаляції та рахіту, обумовлених порушенням харчування, стеатореї, гіпопаратиреозу: доза визначається індивідуально, відповідно до перебігу та тяжкості захворювання, рекомендована доза залежить від рівня кальцію сироватки крові та сечі і становить 10000-20000 МО вітаміну D3 / добу; під час довготривалого лікування препаратом необхідно регулярно контролювати рівень креатиніну у крові та рівень кальцію у сироватці крові і сечі; при необхідності дозу слід відкоригувати залежно від концентрації кальцію у сироватці крові; лікування гіпопаратиреозу - рекомендована доза залежить від рівня кальцію сироватки крові - 10000-20000 МО вітаміну D3/ добу.