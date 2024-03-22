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Активні речовини — “К”КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM)

КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Аквадетрим® вітамін D3 розчин для перорального застосування, водний, 15000 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Польфарма
Аквадетрим® вітамін D3 Розчин для перорального застосування, водний, 15000 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Польфарма
В 1128 аптеках
від 248,74 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 20000 МО капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20; Мібе Україна
Декрістол® 20000 МО Капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20 Мібе Україна
В 967 аптеках
від 561,61 грн
Ціни в аптеках
Відеїн капсули м'які, 4000 мо, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Відеїн Капсули м'які, 4000 мо, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 875 аптеках
від 198,97 грн
Ціни в аптеках
Відеїн капсули м'які, 1000 мо, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Відеїн Капсули м'які, 1000 мо, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 712 аптеках
від 139,12 грн
Ціни в аптеках
Олідетрим® Д3 Форте капсули м'які, 10000 мо, блістер, № 30; Польфарма
Олідетрим® Д3 Форте Капсули м'які, 10000 мо, блістер, № 30 Польфарма
В 528 аптеках
від 334,82 грн
Ціни в аптеках
Коледан краплі оральні, розчин, 15000 мо/мл, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1; Уорлд Медицин
Коледан Краплі оральні, розчин, 15000 мо/мл, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 460 аптеках
від 174,32 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 500 МО таблетки, 500 мо, блістер, № 50; Мібе Україна
Декрістол® 500 МО Таблетки, 500 мо, блістер, № 50 Мібе Україна
В 447 аптеках
від 113,12 грн
Ціни в аптеках
Відеїн капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Відеїн Капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 340 аптеках
від 503,18 грн
Ціни в аптеках
Д3 Крапелька краплі оральні, 4000 мо/мл, флакон-крапельниця, 10 мл, у коробці, у коробці, № 1; Teva
Д3 Крапелька Краплі оральні, 4000 мо/мл, флакон-крапельниця, 10 мл, у коробці, у коробці, № 1 Teva
В 293 аптеках
від 126,00 грн
Ціни в аптеках
Аквавіт-Д3 розчин оральний, 375 мкг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Лекхім
Аквавіт-Д3 Розчин оральний, 375 мкг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Лекхім
В 192 аптеках
від 134,80 грн
Ціни в аптеках
ДЕВІСОЛ СТРОНГ таблетки жувальні, 50 мкг, № 100; Pharmia OY
ДЕВІСОЛ СТРОНГ Таблетки жувальні, 50 мкг, № 100 Pharmia OY
В 16 аптеках
від 237,92 грн
Ціни в аптеках
Вітамін D3 таблетки, 2000 мо, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін D3 Таблетки, 2000 мо, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках
від 67,17 грн
Ціни в аптеках
Вітамін D3 таблетки, 4000 мо, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін D3 Таблетки, 4000 мо, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках
від 80,01 грн
Ціни в аптеках
Відеїн капсули м'які, 500 мо, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Відеїн Капсули м'які, 500 мо, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 1 аптеці інших міст
від 68,30 грн
Ціни в інших містах
Вітамін D3 краплі оральні, розчин, 15000 мо/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 8 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін D3 Краплі оральні, розчин, 15000 мо/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 8 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
ДЕВІСОЛ СТРОНГ таблетки жувальні, 100 мкг, № 100; Pharmia OY
ДЕВІСОЛ СТРОНГ Таблетки жувальні, 100 мкг, № 100 Pharmia OY
Немає в наявності
Вітамін D3 таблетки, 5600 мо, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін D3 Таблетки, 5600 мо, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності

холекальциферол перетворюється у печінці на гідроксильноактивну форму 25-гідроксихолекальциферол, потім перетворюється у нирках на 1,25-гідроксихолекальциферол; біологічно активна форма вітаміну D3 легко всмоктується у тонкому кишечнику, стимулює проникнення кальцію в остеоїд та бере участь у формуванні кісткової тканини.

профілактика рахіту; лікування та/або профілактика дефіциту вітаміну D3 у груп високого ризику, які не мають розладів всмоктування; профілактика / підтримуюче лікування остеопорозу; профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей; профілактика дефіциту вітаміну D3 при мальабсорбції; лікування рахіту та остеомаляції; ідіопатичний або післяопераційний гіпопаратиреоз, псевдогіпопаратиреоз (р-н орал.олійн. 2400 МО холекальциферолу).

профілактика рахіту- 500 МО вітаміну D3 / добу; профілактика дефіциту вітаміну Д3 у груп високого ризику, які не мають розладів всмоктування - 500 МО вітаміну D3 / добу; профілактичний прийом ( після резекції шлунка, для людей літнього віку та для пацієнтів груп високого ризику, що не мають розладів всмоктування) - 160 МО вітаміну D3 / добу; профілактика дефіциту вітаміну D3 при мальабсорбції: доза визначається індивідуально лікарем, загальна рекомендована доза становить близько 2800-5000 МО вітаміну D3 / добу; профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей: дозу визначає лікар, загальна рекомендована доза 1000 МО вітаміну D3 /добу; профілактика рахіту для вагітних жінок: здорові вагітні з 28-32-го тижня вагітності - 500 МО вітаміну D3 / добу 6-8 тижн.; вагітні груп ризику: з 28-32-го тижня вагітності - 1000-2000 МО вітаміну D3 / добу 8 тижн.; профілактика остеопорозу - 400-1000 МО вітаміну D3 /добу 1 міс., забезпечити одночасний прийом препаратів кальцію; підтримуюче лікування остеопорозу - 1000 МО вітаміну D3 / добу; лікування рахіту та остеомаляції: доза визначається індивідуально лікарем залежно від перебігу та тяжкості захворювання, загальна рекомендована доза лікування дефіциту вітаміну D3 для немовлят та дітей становить 1000-5000 МО вітаміну D3 / добу; лікування остеомаляції та рахіту, обумовлених порушенням харчування, стеатореї, гіпопаратиреозу: доза визначається індивідуально, відповідно до перебігу та тяжкості захворювання, рекомендована доза залежить від рівня кальцію сироватки крові та сечі і становить 10000-20000 МО вітаміну D3 / добу; під час довготривалого лікування препаратом необхідно регулярно контролювати рівень креатиніну у крові та рівень кальцію у сироватці крові і сечі; при необхідності дозу слід відкоригувати залежно від концентрації кальцію у сироватці крові; лікування гіпопаратиреозу - рекомендована доза залежить від рівня кальцію сироватки крові - 10000-20000 МО вітаміну D3/ добу.

підвищена чутливість до вітаміну D або до будь-якого з компонентів препарату. Гіпервітаміноз D, підвищений рівень кальцію в крові та сечі, ідіоматична гіперкальціємія новонароджених, саркоїдоз, ниркова недостатність, нефролітіаз; р-н водн. для p/os застосування: туберкульоз, псевдогіпопаратиреоз (потреба у вітаміні D може бути нижча ніж в період нормальної чутливості до вітаміну), рідкісна спадкова непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізольмальтозна недостатність.

гіперкальціємія, гіперкальціурія, реакції гіперчутливості, у тому числі свербіж, висип, кропив’янка, втрата апетиту, запор, метеоризм, нудота, абдомінальний біль, діарея, блювання, сухість у ротовій порожнині, головний біль, порушення психіки, депресія, сечокам’яна хвороба та кальцифікація тканин, поліурія, м’язовий та суглобовий біль, втрата маси тіла; аритмія, гіпертензія; мʼязова слабкість; конʼюнктивіт, фоточутливість; гіперхолестеринемія, полідипсія, посилене потовиділення, панкреатит; підвищення активності амінотрансфераз; зниження лібідо; анафілактоїдні реакції.