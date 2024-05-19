Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинD-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)Ціни в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл, №1 - Київ (397398) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -66,25 грн
234,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
257,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
267,47
Економія: -8,47 грн
259,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -58,25 грн
234,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
274,27
Економія: -28,02 грн
246,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -46,25 грн
234,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
281,22
Економія: -16,32 грн
264,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
269,31
Економія: -41,59 грн
227,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
290,89
Економія: -25,99 грн
264,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (1)
262,61
Економія: -36,15 грн
226,46 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
299,90
Економія: -71,96 грн
227,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -62,25 грн
234,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
269,66
Економія: -11,76 грн
257,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
Всього: упаковка (2)
292,99
Економія: -58,25 грн
234,74 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -46,25 грн
234,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Всього: упаковка (1)
228,00 грн