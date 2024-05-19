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Аквавіт-Д3 розчин оральний 375 мкг/мл флакон 10 мл, №1 - Київ (268095) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
182,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
190,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
179,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
182,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
223,50
Економія: -52,10 грн
171,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
186,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
214,70
Економія: -43,30 грн
171,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (4)
211,87
Економія: -36,40 грн
175,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
193,05
Економія: -19,70 грн
173,35 грн