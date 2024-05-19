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Now Foods Вітамін Д3 капсули 2000 МО, №120 - Київ (774203) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
322,99
Економія: -52,07 грн
270,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
295,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
231,20
Економія: -6,94 грн
224,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
295,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
295,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
295,50 грн