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Список виробниківЮЮніфарм-Україна

Виробник: Юніфарм-Україна

04050, м.Київ, вул. Пимоненка 13, офіс 4А/31
+38 (044) 594-70-00
www.unipharm.ua
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Знайдено: 2 препарати
ДЕТРІМАКС® 2000 ІМУНО капсули, № 30; Юніфарм
ДЕТРІМАКС® 2000 ІМУНО Капсули, № 30 Юніфарм
В 421 аптеці
від 252,99 грн
Ціни в аптеках
Детрімакс® бебі краплі, флакон з дозатором, 30 мл, № 1; Юніфарм
Детрімакс® бебі Краплі, флакон з дозатором, 30 мл, № 1 Юніфарм
В 368 аптеках
від 189,98 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, м.Київ, вул. Пимоненка 13, офіс 4А/31
+38 (044) 594-70-00
www.unipharm.ua
Знайдено: 2 препарати
ДЕТРІМАКС® 2000 ІМУНО капсули, № 30; Юніфарм
ДЕТРІМАКС® 2000 ІМУНО Капсули, № 30 Юніфарм
В 421 аптеці
від 252,99 грн
Ціни в аптеках
Детрімакс® бебі краплі, флакон з дозатором, 30 мл, № 1; Юніфарм
Детрімакс® бебі Краплі, флакон з дозатором, 30 мл, № 1 Юніфарм
В 368 аптеках
від 189,98 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції