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NOW FOODS ВІТАМІН Д-3 2000 МО капсули м'які, №30 - Київ (709286) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 680 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
215,99
Економія: -47,57 грн
168,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
165,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
165,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
221,99
Економія: -53,57 грн
168,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
165,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
202,31
Економія: -38,66 грн
163,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
212,52
Економія: -48,16 грн
164,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
201,99
Економія: -33,57 грн
168,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
203,10
Економія: -35,50 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
175,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
224,30
Економія: -60,89 грн
163,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
209,66
Економія: -45,39 грн
164,27 грн