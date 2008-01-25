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Влияние психологических факторов на здоровье человека

Опубликовано  18.04.2024

Определение термина «здоровье» сформулировано в преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в 1946 г. Оно включает в себя не только отсутствие болезней или физических недостатков, а и социальное и душевное благополучие. В условиях полномасштабной войны, которая продолжается уже более 2 лет, вопросы, связанные с сохранением ментального здоровья, приобретают особую значимость. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, тревожные состояния или другие формы психологического неблагополучия оказывают значительное негативное влияние на соматическое самочувствие и нарушают функции организма. С другой стороны, существует и обратная связь: физические травмы, ранения, болезни становятся серьезным испытанием для психики человека, провоцируя различные психологические расстройства и эмоциональные нарушения, поэтому в сложных реалиях современности вопрос ментального здоровья заслуженно привлекает к себе повышенное внимание.

Что такое психосоматика?

В начале XIX в. в медицинской литературе появился новый термин «психосоматика». Его сформулировал немецкий психоаналитик Иоганн Кристиан Август Хайнрот (нем. Johann Christian August Heinroth). Термин происходит от греческих слов «psyche» — душа, ум и «soma» — тело. Дословно он означает «душа-тело» и подразумевает влияние психических процессов на здоровье человека.

Психосоматика — это междисциплинарная наука на стыке психологии и клинической медицины. Она фокусируется на изучении взаимосвязи между психическими процессами и физическим состоянием человеческого организма.

Учитывая, что психосоматика — это относительно новая наука, которая постоянно эволюционирует, то несложно заметить, как изменились научные знания об этиологии и патогенезе многих заболеваний за последние годы. Если ранее психосоматические расстройства рассматривались как отдельная, обособленная группа заболеваний, развивающихся в результате воздействия хронического стресса, то на сегодня признано, что практически любая патология может развиться при активном воздействии психологических факторов. Среди наиболее распространенных болезней, связанных с влиянием психологических факторов, можно выделить:

  • ишемическую болезнь сердца — хронический стресс, депрессия, тревожность, гнев и другие негативные эмоции значительно повышают риск развития патологии, а также усугубляют течение уже имеющейся ишемической болезни сердца;
  • артериальную гипертензию — хронический стресс, связанный с работой, семейными проблемами или другими жизненными трудностями, может спровоцировать повышение артериального давления и развитие артериальной гипертензии;
  • сахарный диабет — депрессия, тревожные расстройства и стресс негативно влияют на контроль уровня глюкозы. В свою очередь, сам сахарный диабет может стать причиной психологических проблем и снижения качества жизни;
  • заболевания пищеварительного тракта, дерматологическая патология, новообразования, инфекции — психологические факторы не являются единственной причиной этих заболеваний, но играют существенную роль в их развитии и течении.

Данный перечень патологических состояний далеко не исчерпывающий. Психосоматика также изучает влияние психологических факторов на уровень гормонов, формирование гиперреактивности бронхов, развитие головной боли и другие процессы.

Что происходит во время стресса?

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. Ее ускоренный ритм, повышенные профессиональные и индивидуальные требования, информационные перегрузки, межличностные конфликты — все это создает постоянное психоэмоциональное напряжение. Хронический стресс не только негативно влияет на психическое здоровье, но и истощает защитные ресурсы организма, делая его более уязвимым к развитию разнообразной соматической патологии. Он запускает сложный каскад нейрогуморальных реакций в организме, воздействуя на нервную, эндокринную и иммунную системы. Происходит:

  • активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы — гипоталамус выделяет рилизинг-гормоны, стимулирующие выброс адренокортикотропного гормона из гипофиза с последующим выбросом глюкокортикостероидов (главным образом кортизола) из коры надпочечников. Повышенный уровень кортизола оказывает мощное влияние на обмен веществ, иммунитет, когнитивные функции и эмоциональное состояние;
  • активация симпатической нервной системы — высвобождаются катехоламины (адреналин и норадреналин), которые вызывают многочисленные физиологические реакции (учащение сердцебиения, повышение артериального давления, перераспределение кровотока, расширение бронхов, увеличение количества глюкозы в плазме крови и др.);
  • изменения в системе нейромедиаторов — увеличивается высвобождение возбуждающих нейромедиаторов, снижается активность тормозных нейромедиаторов. Данная диспропорция обусловливает повышенную возбудимость нервной системы;
  • изменения в опиоидной системе — во время стресса активируются эндогенные опиоидные пептиды (эндорфины, энкефалины), которые вовлечены в процессы обезболивания, регулирования настроения, мотивационных реакций;
  • изменения в иммунной системе — повышенные уровни глюкокортикоидов и катехоламинов подавляют активность иммунных клеток, снижая сопротивляемость организма к инфекциям и замедляя процессы заживления.

Вышеперечисленные нейробиохимические процессы изначально были эволюционно адаптивными: они позволяли организму мобилизовать ресурсы для преодоления стрессовой ситуации. Однако повышенная концентрация стрессовых гормонов в течение продолжительного времени вызывает патологические изменения.

Рекомендации для поддержания эмоциональной устойчивости

Для сохранения эмоциональной устойчивости специалисты рекомендуют:

  • соблюдать режим сна и отдыха — полноценный ночной сон и достаточное количество времени, потраченного на хобби, дают отдых нервной системе;
  • заниматься физической активностью — регулярные физические упражнения увеличивают выработку эндорфинов, снижают уровень гормонов стресса и улучшают настроение;
  • развивать позитивное мышление — фокусируйтесь на позитивных аспектах жизни;
  • поддерживать социальные связи — общение с близкими людьми, чувство поддержки и принадлежности помогают справляться со стрессом;
  • учиться расставлять приоритеты и делегировать — не берите на себя слишком много, избегайте перегрузок на работе и дома;
  • развивать стрессоустойчивость — тренируйте навыки совладания со стрессом, учитесь техникам релаксации и саморегуляции;
  • обращаться за профессиональной помощью — при серьезных эмоциональных трудностях не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту;
  • вести здоровый образ жизни — сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность способствуют эмоциональному равновесию.

Вспомогательным методом для нормализации эмоциональной устойчивости является фармакотерапия. Применяются различные группы лекарственных средств (только по назначению врача):

  • антидепрессанты — для лечения депрессии, тревожных расстройств и связанных с ними нарушений эмоциональной регуляции. Наиболее распространенные классы: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (циталопрам), трициклические антидепрессанты (амитриптилин);
  • анксиолитики — для купирования тревоги, беспокойства, нервного напряжения. Наиболее известные — бензодиазепины (диазепам);
  • адаптогены растительного происхождения — препараты из растений, повышающие резистентность организма к стрессу (экстракты элеутерококка, родиолы розовой, женьшеня и др.);
  • витамины (B1, B6, C, D) и минералы (магний, цинк, селен).

Необходимость лекарственной терапии, а также ее объем определяются врачом индивидуально в каждом случае. Самостоятельный прием каких-либо препаратов без предшествующей диагностики и установления причин психологических расстройств может усугубить состояние.

Дополнительную информацию по этой теме вы можете прочитать на сайте Apteka.ua.

Опубликовано  18.04.2024

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