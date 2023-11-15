взрослым при депрессии назначают внутрь в дозе 75–100 мг/сут в 3 приема. Парентерально вводят в начале лечения в дозе 20–30 мг в/м 4 раза в сутки.

Подросткам и пациентам пожилого возраста назначают в более низких дозах. Поддерживающую дозу и продолжительность лечения устанавливают индивидуально.

Для лечения энуреза у детей дозу подбирают индивидуально с учетом возраста и массы тела ребенка. Детям в возрасте младше 6 лет обычно назначают 10 мг на ночь; от 6 до 10 лет — по 10–20 мг/сут; от 10 до 16 лет — по 25–50 мг/сут.