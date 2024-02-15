ДИАЗЕПАМ (DIAZEPAMUM)

для достижения оптимального эффекта дозу подбирают индивидуально. Обычная доза для взрослых при пероральном приеме — 5–20 мг/сут в зависимости от выраженности симптомов. Разовая доза при приеме внутрь не должна превышать 10 мг.

В неотложных случаях или при угрожающих жизни состояниях, а также при недостаточном эффекте от перорального приема возможно парентеральное введение диазепама в более высоких дозах.

Лечение тревожных состояний обычно проводят в течение нескольких недель в зависимости от вида патологии и этиологических факторов. Положительная клиническая динамика отмечается в течение 6 нед от начала применения диазепама; в дальнейшем обычно проводят поддерживающую терапию. Систематические клинические исследования эффективности длительного (больше 6 мес) применения диазепама не проводились. Больным пожилого и старческого возраста пероральное лечение следует начинать с половины обычной дозы для взрослых, постепенно повышая ее в зависимости от потребности и переносимости.

Детям назначают внутрь в дозе 0,1–0,3 мг/кг/сут.

При заболеваниях почек или печени дозу следует подбирать индивидуально.

Для достижения седативного эффекта с сохранением сознания перед проведением стрессогенных процедур взрослым в/в вводят 10–30 мг, детям — 0,1–0,2 мг/кг массы тела. Начальная доза — 5 мг (детям — 0,1 мг/кг), затем повторно вводят через каждые 30 с в дозе, на 50% превышающей начальную.

Для премедикации взрослым в/м вводят 10–20 мг, детям — 0,1–0,2 мг/кг за 1 ч до вводного наркоза; вводный наркоз — в/в вводят 0,2–0,5 мг/кг.

При состояниях возбуждения (острые тревожные состояния, двигательное возбуждение, алкогольный делирий) начальная доза составляет 0,1–0,2 мг/кг в/м или в/в через каждые 8 ч до уменьшения выраженности острых симптомов; поддерживающую терапию проводят путем перорального приема.

При эпилептическом статусе вводят в/в струйно каждые 10–15 мин или в/в капельно 0,15–0,25 мг/кг; высшая суточная доза — 3 мг/кг.

При столбняке — по 0,1–0,3 мг/кг в/в каждые 1–4 ч. Диазепам можно вводить в/в капельно или через желудочный зонд (3–4 мг/кг/сут).

В случае мышечного спазма (при травмах, спинальных и супраспинальных параличах) диазепам применяют в тех же дозах, что и для достижения седативного эффекта с сохранением сознания.

При преэклампсии и эклампсии в/в вводят 10–20 мг; при необходимости назначают дополнительное введение в/в струйно или капельно (высшая суточная доза — 100 мг).

Для облегчения родовой деятельности — 10–20 мг в/м (при наличии выраженного возбуждения — в/в) при раскрытии шейки матки на 2–3 пальца.