Алерзин, таблетки

Призначати дорослим та дітям віком від 6 років.

Рекомендовані дози:

Дорослі та діти віком від 12 років: добова доза становить 5 мг (1 таблетка) 1 раз на добу.

Педіатрична популяція

Діти віком від 6 до 12 років: рекомендована добова доза — 5 мг (1 таблетка).

Для дітей віком від 2 до 6 років неможливо коригувати дози препарату в лікарській формі таблетки, вкритої плівковою оболонкою. Рекомендовано призначати левоцетиризин у лікарській формі, придатній для застосування в педіатрії.

Спосіб застосування

Приймати таблетку внутрішньо, незалежно від вживання їжі. Таблетку необхідно ковтати цілою, запиваючи невеликою кількістю води. Рекомендовано застосовувати добову дозу за один прийом.

Алерзин, краплі оральні

Препарат призначати дорослим та дітям віком від 2 років.

Рекомендовані дози

Дорослі та підлітки віком від 12 років : рекомендована добова доза препарату становить 5 мг (20 крапель) 1 раз на добу.

Педіатрична популяція

Рекомендовані дози:

- діти віком від 2 до 6 років: рекомендована добова доза препарату становить 2,5 мг (10 крапель). Вказану дозу застосовувати по 1,25 мг (5 крапель) 2 рази на добу;

- діти віком від 6 до 12 років: рекомендована добова доза препарату становить 5 мг (20 крапель) 1 раз на добу.

Спосіб застосування

Краплі слід накапати в ложку або розчинити у невеликій кількості води та приймати внутрішньо. При розведенні крапель слід враховувати (особливо при застосуванні у дітей), що об’єм води, до якого додаються краплі, має відповідати кількості рідини, яку може проковтнути пацієнт. Приготований розчин слід приймати негайно.

При підрахунку крапель флакон слід тримати вертикально (догори дном). У разі відсутності потоку крапель (якщо відповідну кількість крапель не було отримано) слід перевернути флакон у вертикальне положення, а потім знову догори дном і продовжити підрахунок крапель.

Препарат можна приймати незалежно від вживання їжі.

Пацієнти літнього віку

Хворим літнього віку з нормальною функцією нирок корекція дози препарату не потрібна. Коригування дози рекомендовано пацієнтам літнього віку з порушеннями функції нирок від помірного до тяжкого ступеня (див. Ниркова недостатність).

Ниркова недостатність

Хворим із порушеннями функції нирок розрахунок дози необхідно проводити з урахуванням КЛ кр відповідно до таблиці.

Для застосування цієї таблиці дозування необхідно оцінити КЛ кр пацієнта у мілілітрах на хвилину. КЛ кр (мл/хв) оцінюють за вмістом креатиніну у сироватці крові (мг/дл) за допомогою такої формули:

КЛ кр = [140 – вік (роки)] • маса тіла (кг)/ 72 • креатинін сироватки крові (мг/дл) (•0,85 для жінок).

Корекція дози препарату для хворих із порушеннями функції нирок:



Функція нирок КЛ кр , мл/хв Доза та кількість прийомів Нормальна функція нирок ≥80 5 мг 1 раз на добу Порушення легкого ступеня 50–79 5 мг 1 раз на добу Порушення помірного ступеня 30–49 5 мг 1 раз на 2 доби Порушення тяжкого ступеня <30 5 мг 1 раз на 3 доби Кінцева стадія захворювання нирок.

Пацієнти, які перебувають на діалізі <10 Протипоказано



Дітям із порушеннями функції нирок дозу препарату слід коригувати індивідуально з урахуванням ниркового кліренсу та маси тіла.

Специфічних даних щодо застосування у дітей з порушеннями функції нирок немає.

Печінкова недостатність

Хворим винятково із печінковою недостатністю корекція режиму дозування не потрібна. Хворим із печінковою та нирковою недостатністю коригувати режим дозування слід відповідно до наведеної вище таблиці.

Тривалість застосування

Пацієнтів із періодичним алергічним ринітом (тривалість проявів симптомів захворювання становить менше ніж 4 доби на тиждень або протягом менше ніж 4 тиж на рік) слід лікувати відповідно до захворювання та анамнезу; терапію можна припинити, якщо симптоми зникнуть, та можна відновити знову при повторному виникненні симптомів. У разі стійкого алергічного риніту (тривалість симптомів захворювання становить більше ніж 4 доби на тиждень та протягом більше 4 тиж на рік) у період контакту з алергенами пацієнту може бути запропонована постійна терапія. Існує клінічний досвід застосування левоцетиризину протягом щонайменше 6-місячного періоду лікування.

При хронічних захворюваннях (хронічний алергічний риніт, хронічна кропив’янка) тривалість лікування становить до 1 року (дані доступні з клінічних досліджень при застосуванні цетиризину (рацемату)).