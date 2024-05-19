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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №7 - Київ (138759) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 932 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -28,48 грн
78,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
105,60
Економія: -28,00 грн
77,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
75,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
84,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
85,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
75,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
84,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
111,70
Економія: -34,10 грн
77,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -26,97 грн
78,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
107,00
Економія: -32,37 грн
74,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
72,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
84,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
107,00
Економія: -32,37 грн
74,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
111,70
Економія: -34,10 грн
77,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
110,40
Економія: -32,80 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
87,68
Економія: -10,73 грн
76,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
87,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
111,60
Економія: -34,00 грн
77,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
84,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
107,00
Економія: -32,37 грн
74,63 грн