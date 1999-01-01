Київ
Похідні піперазину
R06A E09

Левоцетиризин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A EПохідні піперазину
R06A E09Левоцетиризин
Сортування: По популярності
L-Цет®
L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 728,56 грн
в 984 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від 137,76 грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від 206,98 грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від 523,30 грн
в 849 аптеках
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L-Цет®
L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 106,90 грн
в 769 аптеках
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Ергоцетал
Ергоцетал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 146,66 грн
в 751 аптеці
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Цетло® Плюс
Цетло® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 223,98 грн
в 703 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
від 79,64 грн
в 630 аптеках
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Контрахіст Алерджі®
Контрахіст Алерджі®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від 96,59 грн
в 522 аптеках
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Цетло®
Цетло®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 155,48 грн
в 452 аптеках
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L-Цет®
L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 60 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 85,20 грн
в 408 аптеках
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L-Май
L-Май
Краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею №1
Сперко Україна
від 150,40 грн
в 324 аптеках
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Левосетил
Левосетил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 144,81 грн
в 296 аптеках
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Ергоцетал
Ергоцетал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 62,82 грн
в 234 аптеках
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Гленцет
Гленцет
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Гленмарк
від 159,58 грн
в 231 аптеці
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Сезонія
Сезонія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від 627,46 грн
в 147 аптеках
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Цетрин
Цетрин
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Євро Лайфкер
від 68,61 грн
в 133 аптеках
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Лазин
Лазин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Гетеро Лабс Лімітед
від 210,30 грн
в 131 аптеці
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Аллерсет
Аллерсет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер тм baum pharm №10
Мікро Лабс
від 87,80 грн
в 88 аптеках
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Сезонія
Сезонія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від 85,48 грн
в 73 аптеках
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