Київ
Похідні піперазину
R06A E09
Левоцетиризин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A E
Похідні піперазину
R06A E09
Левоцетиризин
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L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
728,56
грн
в 984 аптеках
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Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від
137,76
грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від
206,98
грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від
523,30
грн
в 849 аптеках
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L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
106,90
грн
в 769 аптеках
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Ергоцетал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
146,66
грн
в 751 аптеці
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Цетло® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
223,98
грн
в 703 аптеках
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Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
від
79,64
грн
в 630 аптеках
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Контрахіст Алерджі®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від
96,59
грн
в 522 аптеках
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Цетло®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
155,48
грн
в 452 аптеках
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L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 60 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
85,20
грн
в 408 аптеках
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L-Май
Краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею №1
Сперко Україна
від
150,40
грн
в 324 аптеках
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Левосетил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
144,81
грн
в 296 аптеках
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Ергоцетал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
62,82
грн
в 234 аптеках
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Гленцет
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Гленмарк
від
159,58
грн
в 231 аптеці
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Сезонія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від
627,46
грн
в 147 аптеках
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Цетрин
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Євро Лайфкер
від
68,61
грн
в 133 аптеках
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Лазин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Гетеро Лабс Лімітед
від
210,30
грн
в 131 аптеці
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Аллерсет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер тм baum pharm №10
Мікро Лабс
від
87,80
грн
в 88 аптеках
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Сезонія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від
85,48
грн
в 73 аптеках
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Actavis Group
KRKA d.d. Novo Mesto
MEGA LIFESCIENCES
Organosyn Life Sciences
UCB Farchim
Zentiva
Євро Лайфкер
Актавіс груп
Астрафарм
Галафарм
Гедеон Ріхтер
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гленмарк
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Егіс
Київський вітамінний завод
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
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