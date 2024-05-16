ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM) Діюча речовина
від 573,81 грн
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
від 485,00 грн
від 100,27 грн
Цетло® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Organosyn Life Sciences
від 129,90 грн
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
від 69,24 грн
від 78,29 грн
Цетрин Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Євро Лайфкер
від 91,82 грн
від 147,50 грн
Лазин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс Лімітед
від 41,17 грн
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
від 69,00 грн
Лазин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс Лімітед
від 204,99 грн
від 52,23 грн
Цетримак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
від 119,56 грн
від 686,90 грн
від 467,21 грн
від 34,00 грн