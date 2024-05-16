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Активні речовини — “Л”ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM)

ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 36 препаратів
L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100; Гледфарм
L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100 Гледфарм
В 1221 аптеці
від 573,81 грн
Ціни в аптеках
Алерзин краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1; Егіс
Алерзин Краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Егіс
В 1079 аптеках
від 184,82 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1055 аптеках
від 125,93 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 943 аптеках
від 179,13 грн
Ціни в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100; Гетеро Лабс
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
В 939 аптеках
від 485,00 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7 Егіс
В 905 аптеках
від 70,33 грн
Ціни в аптеках
Ергоцетал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Ергоцетал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 883 аптеках
від 123,18 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Тева Україна
В 862 аптеках
від 61,00 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 833 аптеках
від 100,27 грн
Ціни в аптеках
Цетло® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Organosyn Life Sciences
Цетло® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Organosyn Life Sciences
В 510 аптеках
від 129,90 грн
Ціни в аптеках
Контрахіст Алерджі® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Адамед Фарма
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
В 498 аптеках
від 69,24 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм
В 425 аптеках
від 78,29 грн
Ціни в аптеках
Цетрин сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Євро Лайфкер
Цетрин Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Євро Лайфкер
В 412 аптеках
від 91,82 грн
Ціни в аптеках
Левзірін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Левзірін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 403 аптеках
від 98,30 грн
Ціни в аптеках
Гленцет таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гленмарк
Гленцет Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гленмарк
В 327 аптеках
від 147,50 грн
Ціни в аптеках
Сезонія таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Сезонія Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 244 аптеках
від 52,56 грн
Ціни в аптеках
Лазин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс Лімітед
Лазин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс Лімітед
В 182 аптеках
від 41,17 грн
Ціни в аптеках
Ергоцетал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Ергоцетал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 143 аптеках
від 47,06 грн
Ціни в аптеках
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
В 113 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
L-Май краплі оральні, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, з пробкою-крапельницею, з пробкою-крапельницею, № 1; Сперко Україна
L-Май Краплі оральні, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, з пробкою-крапельницею, з пробкою-крапельницею, № 1 Сперко Україна
В 51 аптеці
від 150,97 грн
Ціни в аптеках
Левосетил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Левосетил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
В 45 аптеках
від 136,52 грн
Ціни в аптеках
Лазин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс Лімітед
Лазин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс Лімітед
В 36 аптеках
від 204,99 грн
Ціни в аптеках
Гленцет таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Гленмарк
Гленцет Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Гленмарк
В 25 аптеках
від 52,23 грн
Ціни в аптеках
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Цетримак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 17 аптеках
від 119,56 грн
Ціни в аптеках
Цетрилев таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 100; Євро Лайфкер
Цетрилев Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 100 Євро Лайфкер
В 15 аптеках
від 686,90 грн
Ціни в аптеках
Гленцет таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 100; Гленмарк
Гленцет Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 100 Гленмарк
В 10 аптеках
від 467,21 грн
Ціни в аптеках
Сезонія таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 100; Астрафарм
Сезонія Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 100 Астрафарм
В 5 аптеках
від 294,40 грн
Ціни в аптеках
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 30; Гледфарм
L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 30 Гледфарм
Немає в наявності
Зилола® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7; Гедеон Ріхтер
Зилола® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Зилола® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Зилола® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Алерголік краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Технолог
Алерголік Краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Технолог
Немає в наявності
Алерголік таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Технолог
Алерголік Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Технолог
Немає в наявності
Алерголік таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Технолог
Алерголік Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Технолог
Немає в наявності
Аллергофрі таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Сімпекс Фарма
Аллергофрі Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Сімпекс Фарма
Немає в наявності
Левосетил краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левосетил Краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Уорлд Медицин
Немає в наявності