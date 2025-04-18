Харків (адресу не вказано)
Доступно в 379 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,55
Економія при броні: -15,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
94,30
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,90
Економія при броні: -25,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
111,60
Економія при броні: -13,40 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
194,20
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
97,44
Економія при броні: -10,34 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,94
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс