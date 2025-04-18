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Алерзин (Alerzin®)

Алерзин (Alerzin®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 379 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
94,76 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
147,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
94,77 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
147,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,55
Економія при броні: -15,31 грн
156,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
91,09 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
166,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
91,58 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
145,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
155,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
94,30
Економія при броні: -13,00 грн
81,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
159,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,90
Економія при броні: -25,30 грн
162,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
91,56 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
147,52 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
91,66 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
182,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
91,28 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
153,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
111,60
Економія при броні: -13,40 грн
98,20 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
194,20
Економія при броні: -31,60 грн
162,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
95,47 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
146,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
92,92 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
155,16 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
86,30 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
147,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
97,44
Економія при броні: -10,34 грн
87,10 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,94
Економія при броні: -19,12 грн
151,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
94,35 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
164,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
93,08 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
153,12 грн
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