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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №14 - Київ (138760) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1068 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -31,40 грн
134,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
192,50
Економія: -58,30 грн
134,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
130,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
146,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
130,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (24)
147,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
189,30
Економія: -55,10 грн
134,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
173,50
Економія: -38,91 грн
134,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
130,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
150,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
196,60
Економія: -57,68 грн
138,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
193,10
Економія: -58,90 грн
134,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
192,90
Економія: -58,70 грн
134,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
182,20
Економія: -48,00 грн
134,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
160,89
Економія: -30,26 грн
130,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
164,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
186,80
Економія: -52,60 грн
134,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
158,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
196,60
Економія: -57,68 грн
138,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
148,88 грн