Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
95,98
Економія при броні: -8,11 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,31
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,66
Економія при броні: -11,50 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
174,12
Економія при броні: -20,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
194,10
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,00
Економія при броні: -12,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
166,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,00
Економія при броні: -4,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
166,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
112,50
Економія при броні: -18,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,05
Економія при броні: -3,23 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,25
Економія при броні: -6,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
189,20
Економія при броні: -32,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,47
Економія при броні: -10,66 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,41
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
95,23
Економія при броні: -11,40 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
175,01
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
95,42
Економія при броні: -4,58 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,18
Економія при броні: -18,44 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,50 грн