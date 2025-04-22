Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
96,20
Економія при броні: -15,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
188,00
Економія при броні: -5,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,60
Економія при броні: -25,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,90
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,94
Економія при броні: -13,03 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
174,15
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
188,70
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
113,96
Економія при броні: -6,96 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
176,79
Економія при броні: -20,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
108,10
Економія при броні: -12,40 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,69
Економія при броні: -9,78 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
174,28
Економія при броні: -20,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
190,30
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,06
Економія при броні: -8,21 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,40
Економія при броні: -16,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,61
Економія при броні: -12,70 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
175,69
Економія при броні: -19,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,60
Економія при броні: -25,20 грн