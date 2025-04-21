Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,65
Економія при броні: -4,75 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
194,06
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,60
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,43
Економія при броні: -3,92 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
84,29
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
107,20
Економія при броні: -12,30 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,70
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,82
Економія при броні: -6,24 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
176,84
Економія при броні: -19,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,29
Економія при броні: -4,73 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,24
Економія при броні: -17,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
111,00
Економія при броні: -16,10 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
91,25
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,60
Економія при броні: -28,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,60
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,48
Економія при броні: -11,85 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,03
Економія при броні: -22,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,70
Економія при броні: -10,89 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,93
Економія при броні: -20,82 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,47
Економія при броні: -11,66 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,28
Економія при броні: -22,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс