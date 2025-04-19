Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,36
Економія при броні: -4,84 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,39
Економія при броні: -22,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,14
Економія при броні: -18,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,64
Економія при броні: -6,80 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,60
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
111,60
Економія при броні: -18,40 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
188,30
Економія при броні: -30,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,60
Економія при броні: -30,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,32
Економія при броні: -10,30 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,45
Економія при броні: -18,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
110,46
Економія при броні: -4,55 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
168,97
Економія при броні: -17,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
193,90
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,86
Економія при броні: -12,84 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
174,10
Економія при броні: -23,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,30
Економія при броні: -11,24 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,02
Економія при броні: -23,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,69
Економія при броні: -7,80 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
175,93
Економія при броні: -22,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,18
Економія при броні: -13,36 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,29
Економія при броні: -26,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,80
Економія при броні: -10,98 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,46
Економія при броні: -23,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
85,70
Економія при броні: -10,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс