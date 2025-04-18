Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 342 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,33
Економія при броні: -6,50 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,77
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,16
Економія при броні: -6,77 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
167,51
Економія при броні: -17,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,46
Економія при броні: -8,38 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,10
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,11
Економія при броні: -13,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
176,66
Економія при броні: -23,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,40
Економія при броні: -27,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс