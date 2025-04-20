Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
96,77
Економія при броні: -8,89 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,51
Економія при броні: -21,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
97,00
Економія при броні: -5,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
166,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,02
Економія при броні: -8,46 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
168,37
Економія при броні: -16,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,22
Економія при броні: -10,28 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,27
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
97,86
Економія при броні: -5,62 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
166,86
Економія при броні: -21,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,67
Економія при броні: -7,47 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
169,94
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,20
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,03
Економія при броні: -6,83 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,02
Економія при броні: -28,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
103,83
Економія при броні: -6,57 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,80
Економія при броні: -24,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,20
Економія при броні: -31,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
103,72
Економія при броні: -6,45 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,74
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
102,89
Економія при броні: -5,63 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,38
Економія при броні: -25,12 грн