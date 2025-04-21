Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,98
Економія при броні: -10,27 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,58
Економія при броні: -18,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,50
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,78
Економія при броні: -10,07 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,13
Економія при броні: -18,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
194,40
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
193,90
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,90
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
97,78
Економія при броні: -8,07 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,59
Економія при броні: -24,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,35
Економія при броні: -9,64 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
171,79
Економія при броні: -18,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,80
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,00
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,59
Економія при броні: -8,73 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,79
Економія при броні: -20,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,11
Економія при броні: -9,25 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
168,93
Економія при броні: -15,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
101,40
Економія при броні: -3,00 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
187,10
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,16
Економія при броні: -10,25 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
173,35
Економія при броні: -16,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
100,98
Економія при броні: -10,19 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
176,42
Економія при броні: -19,55 грн