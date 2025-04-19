Львів (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,50
Економія при броні: -22,65 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,50
Економія при броні: -29,80 грн
D.s.
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Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Swiss pharmacy
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
D.s.
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Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
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Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
192,80
Економія при броні: -36,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
106,30
Економія при броні: -12,10 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
188,10
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
98,77
Економія при броні: -11,13 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
172,51
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
99,87
Економія при броні: -12,01 грн
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
170,29
Економія при броні: -16,45 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
95,45
Економія при броні: -17,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
193,90
Економія при броні: -37,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
186,50
Економія при броні: -29,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс