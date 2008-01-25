Анальгетики — це найпопулярніші лікарські засоби в сучасному світі, однак препарати ненаркотичних анальгетиків не завжди є ефективними при тяжкій формі больового синдрому, а застосування опіоїдів пов’язане з великою кількістю страхів і побоювань через специфічні ризики терапії.

У цьому випадку фармацевтичний супровід під час відпуску рецептурних лікарських засобів (опіоїдних анальгетиків) має не менше значення, ніж при відпуску безрецептурних препаратів (ненаркотичних анальгетиків), хоча у відповідних протоколах основна увага традиційно приділяється останнім. Фармацевти мають необхідні компетенції, а роз’яснення особливостей застосування опіоїдних анальгетиків вкрай важливі й безпосередньо впливають на кінцевий результат лікування. Першостільник може допомогти пацієнту з інформаційною підтримкою щодо прийому наркотичних анальгетиків, коли лікар або медсестра з якихось причин не поінформували пацієнта або не надали вичерпної інформації. Тісна співпраця тріади «медичний працівник (лікувально-профілактичний заклад) — пацієнт — фармацевт (аптека)» — запорука успішної терапії наркотичними анальгетиками без розвитку ускладнень.

Подолання хибних уявлень

Після отримання рецепта і в разі недостатньої поінформованості пацієнти часто схильні до хибних побоювань і страхів щодо лікування опіоїдними анальгетиками. Вкрай важливо переконатися, що пацієнт не має гіпертрофованих негативних уявлень про підвищену небезпеку цих ліків, але, з іншого боку, цілком усвідомлює, що наркотичні анальгетики — це серйозні препарати, що мають специфічні ризики, пов’язані з їх застосуванням, і готовий дотримуватися необхідних запобіжних заходів.

Переваги опіоїдних анальгетиків при правильному прийомі:

коли наркотичні анальгетики застосовують відповідно до призначення лікаря (наприклад при лікуванні хронічного болю), розвиток залежності рідко стає серйозною проблемою;

початок терапії опіоїдними анальгетиками не означає вичерпання можливостей лікування больового синдрому в майбутньому за його розвитку або збільшенні вираженості.

Побічні ефекти опіоїдів добре вивчені, існують ефективні методи їх запобіганню та корекції в разі розвитку. Ці питання необхідно обговорювати із пацієнтом. Наприклад, більшості пацієнтів, які приймають опіоїдні анальгетики, знадобиться профілактика закрепів — одного з найпоширеніших небажаних явищ.

Особливості застосування опіоїдних анальгетиків

Особливості наркотичних анальгетиків, які широко представлені на фармацевтичному ринку України:

морфін — натуральний опіоїдний анальгетик, агоніст μ-рецепторів. Застосовують для лікування вираженого сильного болю, зокрема при онкопатології. Ризик закрепу, пригнічення дихання, седації;

— натуральний опіоїдний анальгетик, агоніст μ-рецепторів. Застосовують для лікування вираженого сильного болю, зокрема при онкопатології. Ризик закрепу, пригнічення дихання, седації; оксикодон — напівсинтетичний агоніст μ-рецепторів. Застосовують при тяжкій формі болю. Підвищений ризик зловживання;

— напівсинтетичний агоніст μ-рецепторів. Застосовують при тяжкій формі болю. Підвищений ризик зловживання; фентаніл — синтетичний сильний агоніст μ-рецепторів, у 50–100 разів потужніший за морфін. Приймають при анестезії, значній вираженості хронічного болю. Ризик передозування;

трамадол — синтетичний слабкий агоніст μ-рецепторів. Впливає на норадренергічну та серотонінергічну системи. Показаний при помірній/середній вираженості болю. Найнижчий ризик звикання;

— синтетичний слабкий агоніст μ-рецепторів. Впливає на норадренергічну та серотонінергічну системи. Показаний при помірній/середній вираженості болю. Найнижчий ризик звикання; бупренорфін — частковий агоніст μ-рецепторів. Застосовують при лікуванні опіоїдної залежності та болю. Знижує ризик передозування та абстинентного синдрому;

— частковий агоніст μ-рецепторів. Застосовують при лікуванні опіоїдної залежності та болю. Знижує ризик передозування та абстинентного синдрому; налбуфін — агоніст κ-рецепторів та антагоніст μ-рецепторів. Анальгезія через κ-рецептори. Запобігає розвитку деяких побічних ефектів опіоїдів завдяки блокаді μ-рецепторів.

Опіоїди слід з особливою обережністю застосовувати у пацієнтів, які одночасно отримують:

інші депресанти центральної нервової системи, зокрема седативні або снодійні препарати, транквілізатори (бензодіазепіни або ліки з подібною дією), м’язові релаксанти;

антигіпертензивні засоби та деякі інші групи препаратів.

Особливу увагу слід звернути на можливість розвитку абстинентного синдрому. Синдром відміни наркотичних анальгетиків — це сукупність фізичних і психологічних симптомів, які можуть розвиватися при припиненні прийому опіоїдних анальгетиків після їх регулярного тривалого вживання.

Коли може розвиватися синдром відміни:

при раптовому повному припиненні лікування опіоїдними анальгетиками може розвинутися абстинентний синдром;

синдром відміни також може виявлятися навіть у періоди між прийомами чергових доз препарату.

Тяжкість вираженості симптомів залежить від дози, тривалості прийому та типу опіоїду. Синдром відміни розвивається через фізичну залежність організму від дії наркотичного препарату і тому потрібне дотримання режиму прийому лікарських засобів для запобігання його розвитку. Часто використовуються методи поступового зниження дози та замісної терапії для зменшення вираженості симптомів.

Вибір препарату та перехід на інші опіоїди

Вибір конкретного опіоїдного анальгетика зазвичай ґрунтується на низці фармакокінетичних факторів:

бажаний шлях введення (пероральний, парентеральний, трансдермальний та ін.);

тривалість дії (форми негайного чи пролонгованого вивільнення);

особливості метаболізму в організмі;

ризик розвитку тих чи інших побічних ефектів.

У разі необхідності переходу з одного опіоїду на інший рекомендується поступове зниження попередньої дози (на 10–25% протягом тижня) і повільне підвищення (титрування) нової дози, починаючи із середньої дози, що звичайно використовується у пацієнтів, які раніше не приймали опіоїдні анальгетики. Цей процес, як правило, триває 3–4 тиж.

Слід пам’ятати, що таблиці еквівалентних доз мають лише орієнтовний характер. Потрібний індивідуальний підбір доз з урахуванням клінічної ситуації.

Дотримуючись усіх необхідних запобіжних заходів, враховуючи можливі лікарські взаємодії, ризик розвитку побічних ефектів та правила безпечного переходу між різними опіоїдними анальгетиками, можна забезпечити ефективне та максимально безпечне знеболення для пацієнтів. Вкрай важлива тісна комунікація та спільна робота між лікарями та фармацевтами для своєчасного розв’язання будь-яких спірних ситуацій, що виникають при призначенні та відпуску опіоїдних анальгетиків.

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