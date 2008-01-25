Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція — це надмірне випадання волосся. Воно може охоплювати тільки волосисту частину голови та/або тіла і може бути тимчасовим або постійним захворюванням.

Через що випадає волосся?

Алопеція може розвиватися під впливом різних факторів, включно зі спадковістю, гормональними змінами, захворюванням чи природним процесом старіння. Алопецію діагностують у чоловіків. У жінок у період менопаузи все частіше розвивається фронтальна фіброзуюча алопеція, у разі якої лінія росту волосся відсувається назад.

Спадкове випадання волосся з віком є найпоширенішою причиною облисіння.

Випадає волосся: що робити?

Перш ніж застосовувати будь-які засоби від випадіння волосся, слід проконсультуватися зі своїм лікарем, він допоможе встановити причину, через що випадає волосся, і підібрати ефективне лікування.

Які можуть бути варіанти випадання волосся?

Поступове зменшення густоти волосся на маківці. Це найпоширеніший тип випадання волосся у осіб літнього віку. У чоловіків волосся часто починає рідшати біля лінії росту волосся на лобі. Поширеним типом випадання волосся у жінок похилого віку є залисина (лобна фіброзуюча алопеція).

Плішини. У деяких випадках волосся випадає з утворенням круглих лисин на шкірі голови, бороді або бровах. Іноді перед випадінням волосся шкіра може почати свербіти чи боліти.

Дифузне раптове випадання волосся може виникати, наприклад, при стресі. Найчастіше зменшується загальна густота волосся, але випадання має тимчасовий характер. Пучки волосся можуть випасти при розчісуванні або митті волосся, або навіть після легкого висмикування.

Виражене випадання волосся по всьому тілу часто фіксується при хіміотерапії раку. Волосся зазвичай відростає знову через деякий час після курсу лікування.

Стригучий лишай — характерні плями, що лущаться, з почервонінням, набряком і чіткою межею, на яких волосся обламується майже біля кореня. Це грибкове захворювання.

Однією з найпоширеніших причин випадання волосся є андрогенна алопеція — генетично зумовлене захворювання, спричинене надмірною реакцією на андрогени. Андрогенна алопеція діагностується у близько 50% чоловіків. Захворювання характеризується прогресуючою втратою волосся на шкірі голови будь-коли після статевого дозрівання. Випадання волосся при цьому найбільш помітно на маківці та лобово-скроневій ділянці у чоловіків. Вважають, що андрогенна алопеція викликає облисіння у чоловіків, але вона може бути причиною випадання волосся і у жінок. У такому разі втрата волосся по лобовій лінії росту волосся зазвичай не виражена, відмічається дифузне випадання волосся на маківці.

Чи може стрес спричинити випадання волосся?

Так, стрес та випадання волосся можуть бути пов’язані.

З високим рівнем стресу можуть бути пов’язані 3 типи випадання волосся:

телогенове випадання волосся. За наявності телогенової алопеції значний рівень стресу переводить велику кількість волосяних фолікулів у фазу спокою. Протягом кількох місяців уражене волосся може раптово випасти при простому розчісуванні або митті голови;

трихотиломанія — це непереборне бажання висмикувати волосся зі шкіри голови, брів або інших ділянок тіла. У такому разі слід отримати консультацію психолога, психотерапевта чи психіатра для пошуку конструктивних стратегій боротьби зі стресом;

осередкова алопеція. При осередковій алопеції імунна система організму атакує волосяні фолікули, викликаючи випадання волосся. Водночас стрес може призводити до розвитку осередкової алопеції.

Надмірне випадання волосся при стресі зазвичай припиняється при розв’язанні стресової ситуації.

Яких вітамінів не вистачає при випаданні волосся?

Самостійно приймати вітамінні комплекси при випаданні волосся не рекомендується. Підвищена ламкість волосся можлива при анемії, також негативно впливає на стан волосся дефіцит вітамінів групи В, С, цинку, міді, кремнію, низки амінокислот. Якщо ви помітили раптове, виражене або осередкове випадання волосся, зверніться до лікаря. Несподіване виражене випадання волосся може сигналізувати про наявність захворювання, тому може знадобитися лікування.

Діагностика

Перш ніж встановити діагноз, ваш лікар, швидше за все, проведе медичний огляд і поставить низку запитань про ваш раціон харчування, догляд за волоссям, а також про медичний та сімейний анамнез.

Також лікар може порекомендувати низку додаткових обстежень:

клінічний та біохімічний аналізи крові;

біопсія шкіри голови щодо дослідження коренів волосся під мікроскопом;

зіскрібок зі шкіри голови для виявлення грибка;

люмінесцентне дослідження для діагностики мікроспорії;

світлова мікроскопія. Лікар використовує спеціальний інструмент для огляду волосся, підстриженого біля основи. Мікроскопія допомагає виявити можливі порушення стрижня волосся.

Андрогенна алопеція зазвичай діагностується за допомогою клінічного обстеження, що включає поступовий початок після статевого дозрівання та часто, але не обов’язково, сімейний анамнез облисіння. Біопсія зазвичай не потрібна, якщо тільки діагноз не залишається нез’ясованим.

Доступні ефективні методи лікування деяких типів випадання волосся. При деяких патологічних станах, таких як вогнищеве випадання волосся (вогнищева алопеція), волосся може вирости знову без лікування протягом року. Терапія випадання волосся включає медикаментозне та хірургічне втручання.

Медикаментозне лікування

Якщо випадання волосся спричинене будь-яким захворюванням, необхідне його лікування. У разі випадання волосся, пов’язаного з анемією, лікар, імовірно, дасть рекомендації щодо прийому препаратів заліза.

Доступні також препарати для терапії спадкового облисіння. До найпоширеніших варіантів належать:

міноксидил, що відпускається без рецепта, випускається у формі рідини, піни та шампуню. Для досягнення максимальної ефективності слід наносити продукт на шкіру голови 1 раз на добу для жінок та 2 рази на добу для чоловіків. Багато хто воліє наносити піну на вологе волосся. Застосовувати препарат слід довго. Можливі побічні ефекти включають подразнення шкіри голови та небажане зростання волосся на прилеглій шкірі обличчя та рук;

що відпускається без рецепта, випускається у формі рідини, піни та шампуню. Для досягнення максимальної ефективності слід наносити продукт на шкіру голови 1 раз на добу для жінок та 2 рази на добу для чоловіків. Багато хто воліє наносити піну на вологе волосся. Застосовувати препарат слід довго. Можливі побічні ефекти включають подразнення шкіри голови та небажане зростання волосся на прилеглій шкірі обличчя та рук; фінастерид. Це рецептурний препарат для чоловіків. Ліки слід приймати щодня, тривалий час. Фінастерид сприяє уповільненню випадання та відновленню росту волосся, але може виявитися неефективним для чоловіків віком від 60 років. Рідкісні побічні ефекти фінастериду включають зниження статевого потягу та сексуальної функції, а також підвищений ризик онкопатології передміхурової залози. Вагітним не слід торкатися подрібнених або розламаних таблеток препарату;

Це рецептурний препарат для чоловіків. Ліки слід приймати щодня, тривалий час. Фінастерид сприяє уповільненню випадання та відновленню росту волосся, але може виявитися неефективним для чоловіків віком від 60 років. Рідкісні побічні ефекти фінастериду включають зниження статевого потягу та сексуальної функції, а також підвищений ризик онкопатології передміхурової залози. Вагітним не слід торкатися подрібнених або розламаних таблеток препарату; міноксидил можна комбінувати з фінастеридом;

спіронолактон — застосовується при андрогенному облисінні у жінок;

— застосовується при андрогенному облисінні у жінок; ципротерон — застосовується в терапії виключно андрогенної алопеції у чоловіків;

— застосовується в терапії виключно андрогенної алопеції у чоловіків; дутастерид;

екстракт пальми сереноа (Serenoa Repens).

Операція з пересадки волосся

Під час процедури пересадки волосся дерматолог або пластичний хірург видаляє волосся з тієї частини голови, на якій є волосся, і пересаджує його на лисину. При цій процедурі не потрібна госпіталізація, вона проводиться під анестезією. Іноді може знадобитися більше однієї операції, щоб отримати бажаний ефект. Спадкове випадання волосся з часом прогресуватиме, незважаючи на операцію. Для проведення операції пацієнт повинен мати достатній об’єм донорського волосся (зазвичай більше 40 фолікулярних одиниць/см²), щоб адекватно покрити лису ділянку.

Для лікування облисіння також використовують червоне світло або лазер із довжиною хвилі 660 нм. За оцінками експертів, низькоінтенсивна лазерна терапія є найкращим нехірургічним варіантом лікування андрогенетичної алопеції.

Слід бути дуже обережним із продуктами та послугами, щодо яких стверджується, що вони відновлюють волосся у всіх випадках. Сьогодні на ринку доступні багато продуктів для зупинки такого процесу, як випадання волосся, але серед них є й неефективні. Якщо ж турбує випадання волосся, зверніться до дерматолога, який спеціалізується на проблемах із волоссям.