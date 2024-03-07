ОКСИКОДОН (OXYCODONUM) Действующее вещество
Механизм действия. Оксикодон — это опиоид, а следовательно, сильное обезболивающее средство. Действующее вещество относится к дигидропроизводным морфина. Сюда также входят дигидрокодеин, гидроморфон и гидрокодон. Оксикодон и гидроморфон используются как анальгетики, а дигидрокодеин и гидрокодон — как противокашлевые средства.
Оксикодон активирует µ-, κ- и δ-опиоидные рецепторы в головном и спинном мозге. Оксикодон действует на эти рецепторы как агонист опиоидов без антагонистического эффекта. Его терапевтический эффект — преимущественно обезболивающий и седативный. Как и в случае со всеми опиоидами, применение оксикодона связано с риском развития зависимости.
Фармакокинетика. Что касается фармакокинетики оксикодона, следует отметить, что активное вещество также доступно в форме препаратов с пролонгированным высвобождением.
После перорального применения абсолютная биодоступность оксикодона составляет 42–87%, Cmax в плазме крови достигается примерно через 1–1,5 ч, при применении таблеток пролонгированного действия — через 3 ч. У таблеток пролонгированного действия абсорбция происходит в 2 фазы с начальным относительно коротким Т½, составляющим 0,6 ч для меньшей части активного вещества. Вторая фаза абсорбции происходит медленнее и длится около 6,9 ч.
Связывание оксикодона с белками плазмы крови составляет 38–45%. Т½ составляет 4–6 ч.
Оксикодон метаболизируется в кишечнике и печени с помощью системы цитохрома Р450 до нороксикодона, оксиморфона и различных глюкуронидных конъюгатов. Выводится из организма в основном почками (33–61%).
Оксикодон показан для лечения сильной боли, которая может быть адекватно устранена только опиоидными анальгетиками. Комбинация с налоксоном предназначена для противодействия запорам, которые могут возникать во время опиоидной терапии.
Оксикодон в основном доступен в форме таблеток пролонгированного действия. Дозировку следует подбирать в соответствии с интенсивностью боли и индивидуальной чувствительности пациента.
Начальная доза для пациентов без опиоидной зависимости обычно составляет 10 мг с 12-часовым интервалом для препаратов пролонгированного действия. Другие дозировки можно найти в соответствующей информации о препарате.
Поскольку во время лечения оксикодоном может развиться зависимость, терапию не следует прекращать резко.
Повышенная чувствительность к оксикодону или одному из других ингредиентов соответствующего лекарственного средства.
Кроме того, оксикодон нельзя применять в ситуациях, когда опиоиды противопоказаны. К таким случаям относятся:
• Тяжелое угнетение дыхания с гипоксией и/или гиперкапнией
• Тяжелые хронические обструктивные заболевания легких
• Легочное сердце
• Тяжелая БА
• Паралитическая кишечная непроходимость
• Острый живот
• Задержка опорожнения желудка.
Самыми распространенными побочными эффектами лечения оксикодоном являются тошнота и запор. Кроме того, могут возникать угнетение дыхания, миоз, спазмы бронхиальных мышц и ослабление кашлевого рефлекса.
Побочные эффекты приведены ниже в порядке частоты.
Очень часто:
• седация (от усталости до сонливости)
• головокружение
• головная боль
• запор
• тошнота
• рвота
• зуд.
Часто:
• снижение аппетита
• изменение настроения, спутанность сознания
• тремор
• одышка
• бронхоспазм
• сухость во рту
• желудочно-кишечные нарушения, например, боль в животе
• кожные симптомы, такие как сыпь, редко — повышенная фоточувствительность
• увеличение частоты позывов к мочеиспусканию
• слабость.
Нечасто
• синдром недостаточной секреции АДГ
• повышенная чувствительность иммунной системы
• обезвоживание
• изменение восприятия
• медикаментозная зависимость
• повышенное/сниженное мышечное напряжение
• судороги, особенно у эпилептиков или людей со склонностью к судорогам
• гипестезия, парестезия
• нарушение координации
• амнезия
• нарушение слезоотделения
• миоз
• нарушение зрения
• гиперакузия
• головокружение
• ускорение пульса
• учащенное сердцебиение (в связи с синдромом отмены)
• расширение сосудов
• угнетение дыхания
• усиление кашля
• фарингит
• ринорея
• изменение голоса
• язвы во рту и воспаление десен
• метеоризм
• илеус
• повышение уровня печеночных ферментов
• сухость кожи
• задержка мочи
• эректильная дисфункция
• озноб
• отеки, также периферические
• мигрень
• нарушение толерантности к препарату
• синдром отмены наркотиков
• случайные травмы.
Редко:
• герпес
• лимфаденопатия
• повышенный аппетит
• ортостатическая гипотензия
• кровоточивость десен
• дегтеобразный стул
• крапивница
• мышечные спазмы
• гематурия
• изменение веса
• воспаление клеточной ткани.
Побочные эффекты с неизвестной частотой:
• анафилактические реакции
• агрессивность
• гипералгезия
• кариес
• холестаз
• желчная колика
• аменорея.
Беременность/период кормления грудью. Следует избегать применения оксикодона в период беременности и кормления грудью, поскольку у новорожденных и младенцев могут возникнуть симптомы угнетения дыхания и синдром отмены.
В исследованиях на животных оксикодон не выявил негативного влияния на фертильность. Данные относительно людей отсутствуют.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Оксикодон может изменять внимание и скорость реакции до такой степени, что активное участие в дорожном движении или работа с механизмами затрудняется или становится невозможной.
Для пациентов со стабильным лечением общий запрет на управление автотранспортом не является абсолютно необходимым. Решение об этом должен принимать индивидуально врач.
Если оксикодон применять одновременно с препаратами, влияющими на ЦНС, может усилиться угнетающее действие на ЦНС. К таким препаратам относятся другие опиоиды, седативные, снотворные, антидепрессанты, фенотиазины, нейролептики, анестетики, миорелаксанты, антигистаминные и противорвотные средства.
Ингибиторы ингибиторы МАО и оксикодон следует применять вместе только с осторожностью. Это также касается пациентов, получавших ингибиторы МАО в течение последних 2-х недель.
Следует избегать одновременного приема оксикодона и алкоголя.
Антихолинергические побочные эффекты оксикодона, например, запор и сухость во рту, могут усиливаться другими препаратами с антихолинергическим действием.
Ингибиторы CYP 3A4 могут привести к снижению клиренса оксикодона. Повышение концентрации оксикодона в плазме крови, возникающее вследствие этого, может потребовать коррекции дозы.
К ним относятся ингибиторы CYP 3A4:
• макролидные антибиотики, например эритромицин
• азольные противогрибковые препараты, например, кетоконазол
• ингибиторы протеазы, например, ритонавир
• циметидин
• грейпфрутовый сок.
Индукторы CYP 3A4 могут вызвать увеличение клиренса оксикодона. В этом случае дозировка оксикодона может потребовать коррекции, чтобы избежать снижения его концентрации в плазме крови.
К индукторам CYP 3A4 относятся:
• рифампицин
• карбамазепин
• фенитоин
• зверобой.
Ингибиторы CYP 2D6, такие как пароксетин и хинидин, могут привести к снижению клиренса и, таким образом, к повышению концентрации оксикодона в плазме крови.
Степень влияния на метаболизм оксикодона других соответствующих ингибиторов изоферментов системы цитохрома непонятна. Следует учитывать возможные взаимодействия.
В редких случаях при одновременном применении оксикодона и антикоагулянтов на основе кумарина наблюдалось клинически значимое снижение или повышение МНО.
Симптомы интоксикации.Острая передозировка оксикодона может привести к угнетению дыхания, сонливости до ступора или комы, снижению тонуса скелетных мышц, миозу, брадикардии, снижению артериального давления, отеку легких, недостаточности кровообращения и смерти.
Токсическая лейкоэнцефалопатия наблюдалась при передозировке оксикодоном.
Терапия при интоксикации.
Дыхательные пути должны быть свободными.
Антагонисты опиоидов, такие как налоксон, являются специфическими антидотами для лечения симптомов передозировки опиоидов. При необходимости следует применять другие вспомогательные меры.
Налоксон: вводят от 0,4 до 2 мг налоксона в/в. Эту однократную дозу следует повторять с интервалом в 2–3 мин, в зависимости от клинической целесообразности. Также возможна в/в инфузия 2 мг налоксона в 500 мл изотонического раствора или 5% раствора декстрозы (что соответствует 0,004 мг налоксона/мл). Скорость инфузии следует адаптировать к ранее введенным болюсным дозам и реакции пациента.
Другие поддерживающие мероприятия: ИВЛ, оксигенация, введение вазопрессоров и инфузионная терапия при лечении сопутствующего циркуляторного шока. В случае остановки сердца или аритмии может быть показан массаж сердца или дефибрилляция. Следует поддерживать водно-электролитный баланс.