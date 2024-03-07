Механизм действия . Оксикодон — это опиоид, а следовательно, сильное обезболивающее средство. Действующее вещество относится к дигидропроизводным морфина. Сюда также входят дигидрокодеин, гидроморфон и гидрокодон. Оксикодон и гидроморфон используются как анальгетики, а дигидрокодеин и гидрокодон — как противокашлевые средства.

Оксикодон активирует µ-, κ- и δ-опиоидные рецепторы в головном и спинном мозге. Оксикодон действует на эти рецепторы как агонист опиоидов без антагонистического эффекта. Его терапевтический эффект — преимущественно обезболивающий и седативный. Как и в случае со всеми опиоидами, применение оксикодона связано с риском развития зависимости.

Фармакокинетика. Что касается фармакокинетики оксикодона, следует отметить, что активное вещество также доступно в форме препаратов с пролонгированным высвобождением.

После перорального применения абсолютная биодоступность оксикодона составляет 42–87%, C max в плазме крови достигается примерно через 1–1,5 ч, при применении таблеток пролонгированного действия — через 3 ч. У таблеток пролонгированного действия абсорбция происходит в 2 фазы с начальным относительно коротким Т ½ , составляющим 0,6 ч для меньшей части активного вещества. Вторая фаза абсорбции происходит медленнее и длится около 6,9 ч.

Связывание оксикодона с белками плазмы крови составляет 38–45%. Т ½ составляет 4–6 ч.

Оксикодон метаболизируется в кишечнике и печени с помощью системы цитохрома Р450 до нороксикодона, оксиморфона и различных глюкуронидных конъюгатов. Выводится из организма в основном почками (33–61%).