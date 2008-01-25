Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

На сьогодні цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у країні та світі.

Що таке цукровий діабет?

Цукровий діабет — метаболічне захворювання, що супроводжується неадекватно підвищеним рівнем глюкози у плазмі крові.

Виділяють кілька типів цукрового діабету, включно з І, ІІ типом, діабет зрілого віку (MODY), гестаційний, неонатальний діабет та вторинні причини, зумовлені ендокринопатіями, застосуванням стероїдів тощо.

Основними є цукровий діабет I та II типу.

Патогенез цих типів цукрового діабету кардинально відрізняється, кожен тип має різну етіологію, прояви та методи лікування.

До потенційно оборотних діабетичних станів належать переддіабет та гестаційний діабет.

Переддіабет діагностують, коли рівень глюкози в плазмі крові перевищує норму, але недостатньо високий, щоб діагностувати цукровий діабет. Переддіабет може призвести до розвитку цукрового діабету.

Гестаційний діабет розвивається в період вагітності; при цьому після пологів рівень глюкози може нормалізуватися, але збережеться підвищений ризик розвитку цукрового діабету надалі.

Як проявляється цукровий діабет?

Симптоми цукрового діабету залежать від того, наскільки підвищений рівень глюкози у плазмі крові. У низці випадків, особливо при переддіабеті, гестаційному діабеті або цукровому діабеті II типу, симптоми можуть бути відсутніми. При цукровому діабеті I типу симптоми зазвичай починають розвиватися рано і є значно вираженими.

Симптоми можуть включати:

підвищене відчуття спраги;

прискорене сечовипускання;

ненавмисну втрату маси тіла;

відчуття невмотивованої втоми та загальної слабкості;

дратівливість, емоційну лабільність;

порушення зору;

погіршення загоєння ран, наявність виразок, що повільно гояться;

підвищену схильність до інфекцій, зокрема ясен, шкіри та піхви.

Якщо ви помітили будь-які симптоми цукрового діабету, зверніться до свого лікаря. Чим раніше діагностують цукровий діабет, тим раніше можна буде розпочати лікування і нижчим буде ризик розвитку його ускладнень.

Якщо у вас діагностовано переддіабет, перевіряйте рівень глюкози в плазмі крові хоча б 1 раз на рік.

Діабет I типу частіше дебютує в дитинстві чи підлітковому віці. Діабет II типу, найбільш поширений тип, може розвинутися в будь-якому віці. Діабет II типу частіше діагностують у осіб віком від 40 років.

Який орган виробляє інсулін?

Інсулін — це гормон, що продукує підшлункова залоза. Глюкоза є джерелом енергії для клітин, що формують м’язи та інші тканини.

Глюкоза надходить із двох основних джерел: їжі та печінки. Глюкоза всмоктується у кров, звідки потрапляє у клітини за допомогою інсуліну. Коли рівень глюкози знижений, наприклад, коли ви якийсь час не їли, печінка розщеплює накопичений глікоген на глюкозу. Це підтримує рівень глюкози у нормі. У нормі при підвищенні рівня глюкози секреція інсуліну збільшується, при зниженні рівня глюкози у плазмі крові знижується і секреція інсуліну.

Причина розвитку цукрового діабету залежить від його типу.

При цукровому діабеті I типу фіксується дефіцит вироблення інсуліну клітинами підшлункової залози.

При цукровому діабеті II типу причиною його розвитку є інсулінорезистентність — тобто зниження чутливості клітин організму до дії інсуліну.

Хронічна гіперглікемія (підвищення рівня глюкози у плазмі крові) призводить до неферментативного глікування білків та ліпідів. Ступінь цього можна виміряти за допомогою аналізу крові на глікований гемоглобін (HbA1c).

Глікування призводить до пошкодження дрібних кровоносних судин сітківки, нирок та периферичних нервів. Що вище рівень глюкози в плазмі крові — то швидше відбувається цей патологічний процес і швидше розвиваються ускладнення.

Ускладнення цукрового діабету розвиваються поступово. Чим довше ви хворієте на цукровий діабет і чим менше контролюєте рівень глюкози в плазмі крові, тим вищий ризик розвитку ускладнень.

Можливі ускладнення включають:

серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, інсульт та атеросклероз;

діабетичну полінейропатію;

діабетичну автономну вегетативну нейропатію (проявляється порушеннями травлення, наприклад нудотою та блюванням, діареєю або запором; тахікардією, артеріальною гіпотензією, еректильною дисфункцією);

діабетичну нефропатію;

діабетичну ретинопатію, що може призвести до сліпоти;

розвиток діабетичної стопи;

захворювання шкіри та порожнини рота, включно з бактеріальними та грибковими інфекціями;

порушення слуху;

деменцію;

депресію.

Ускладнення гестаційного діабету

Більшість жінок із гестаційним діабетом народжують здорових дітей.

Водночас можливий розвиток низки ускладнень гестаційного діабету, наприклад:

велика маса тіла дитини під час народження. Це може призвести до тяжкого перебігу пологів, а іноді й до потреби у виконанні кесаревого розтину.

Гіпоглікемія новонароджених.

Підвищений ризик розвитку цукрового діабету II типу та ожиріння у дитини.

Розвиток прееклампсії.

Розвиток гестаційного діабету у матері під час наступних вагітностей.

Прееклампсія. Симптоми цього стану включають підвищені артеріальний тиск, рівень білка в сечі та набряки ніг та ступнів.

Цукровий діабет під час вагітності. Якщо у жінки був гестаційний діабет у період однієї вагітності, то у неї вища вірогідність захворіти на нього знову під час наступної вагітності.

Які аналізи призначає ендокринолог при цукровому діабеті?

Визначення рівня глюкози у плазмі крові натще.

Визначення рівня глікованого гемоглобіну (HbA1c). Для більшості осіб з цукровим діабетом Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association — ADA) рекомендує підтримувати рівень A1C <7%.

Доцільність проведення інших аналізів та обстежень залежить від конкретної клінічної ситуації.

Так, ендокринолог може рекомендувати проводити домашній моніторинг рівня глюкози у плазмі крові за допомогою глюкометра до 4 р/добу з веденням записів отриманих результатів.

У тяжких випадках пацієнту ендокринологічного відділення може проводитися безперервний моніторинг рівня глюкози у плазмі крові.

Як лікувати цукровий діабет?

Лікування цукрового діабету залежить від його типу, рівня глюкози у плазмі крові та обов’язково включає модифікацію способу життя.

Що можна вживати в їжу хворим на цукровий діабет? Дієта при цукровому діабеті та переддіабеті базується на одних принципах. Вибирайте продукти з низьким вмістом жиру та простих вуглеводів і високим вмістом клітковини. Вживайте в їжу несолодкі фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Харчування при цукровому діабеті має бути різноманітним. Що ще можна їсти при цьому патологічному стані? Нежирні молочні продукти, бобові, нежирні сорти риби та м’яса.

Приділяйте увагу фізичній активності. Намагайтеся приділяти близько 30 хв помірної аеробної активності більшу частину днів тижня. Наприклад, здійснюйте щоденну швидку прогулянку.

Знизьте надмірну масу тіла. Втрата маси тіла також сприяє профілактиці розвитку цукрового діабету II типу, але не намагайтеся схуднути під час вагітності.

При цукровому діабеті II типу рекомендуються до застосування пероральні протидіабетичні препарати (метформін, гліклазид, дапагліфлозин).

При цукровому діабеті I типу лікар підбере для вас індивідуально тип, дози та режим введення інсуліну (інсулін аспарт, інсулін гларгін та ін).