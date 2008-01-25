Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Що таке інфаркт міокарда?

Інфаркт міокарда — це одна з форм нестабільної ішемічної хвороби серця (ІХС).

Гострий інфаркт міокарда, або серцевий напад, виникає, коли приплив крові до серця різко знижується або блокується. Закупорка зазвичай розвивається через утворення атеросклеротичних бляшок у стінках коронарних судин, їх розрив та утворення тромбів або вазоспазму. Відсутність кровотоку призводить до пошкодження та некрозу (загибелі) частини серцевого м’яза.

Види інфаркту:

інфаркт міокарда без підйому сегмента ST на електрокардіограмі (ЕКГ);

інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST на ЕКГ.

Інфаркт міокарда може призвести до погіршення діастолічної та систолічної функції серця, підвищення ризику розвитку аритмій. Вкрай важливі швидка реперфузія та відновлення припливу крові до серця. Ранній початок лікування протягом 6 год після початку розвитку симптомів значно покращує прогноз.

Діагностика інфаркту міокарда

Діагноз інфаркту міокарда встановлюється за наявності щонайменше 2 з наступних критеріїв, таких як:

симптоми ішемії;

нові зміни сегмента ST або блокада лівої ніжки пучка Гіса (БЛНПГ), що вперше розвинулася;

наявність патологічних зубців Q на ЕКГ;

нове локальне порушення скоротливості стінок серця, виявлене при ехокардіографії;

підвищення маркерів ушкодження міокарда у плазмі крові (оптимально — визначення високочутливого тропоніну);

наявність внутрішньокоронарного тромбу при аутопсії чи ангіографії.

Інфаркт міокарда: ознаки

Симптоми серцевого нападу можуть мати значні індивідуальні відмінності. У деяких осіб виявляють незначно виражені симптоми, у інших — тяжкі форми перебігу, у деяких осіб взагалі немає симптомів.

До загальних симптомів серцевого нападу належать:

біль у грудях, який може відчуватися як стиснення, дискомфорт, гострий біль, здавлювання або ниючий біль.

Іррадіація болю в плече, руку, спину, шию, щелепу, зуби або іноді на верхню частину живота.

Холодний піт.

Немотивована втома.

Раптове запаморочення.

Нудота.

Задишка.

Інфаркт міокарда: ознаки у жінок

Інфаркт міокарда у жінок часто проявляється атипово. Важливо, що серцевий напад у цієї категорії хворих може протікати безсимптомно. До нетипових ознак інфаркту міокарда у жінок можуть належати:

короткочасний або гострий біль у шиї, нижній щелепі, руці чи спині;

задишка;

нудота та блювання;

біль у верхній частині живота;

раптове запаморочення;

невмотивована втома;

іноді першим симптомом серцевого нападу є раптова зупинка серця.

Ознаки інфаркту міокарда, що наближається

Деякі серцеві напади трапляються раптово, але у багатьох людей тривожні ознаки та симптоми розвиваються за кілька годин, днів чи тижнів.

Симптоми-провісники інфаркту можуть мати характерні особливості:

давить біль у грудях при незначних фізичних навантаженнях, що не проходить після відпочинку;

збільшення частоти розвитку та ступеня вираженості болю в ділянці серця;

розвиток іррадіації болю;

розвиток болю в стані спокою та нічний час;

зниження ефективності нітрогліцерину для усунення нападів стенокардії;

зниження переносимості фізичних навантажень;

біль супроводжується новими супутніми симптомами — задишкою, нудотою, загальною слабкістю, запамороченням.

Перша допомога при інфаркті міокарда

Якщо ви підозрюєте, що у вас серцевий напад, негайно викличте швидку медичну допомогу.

Якщо у вас немає доступу до невідкладної медичної допомоги, попросіть когось відвезти вас до найближчої лікарні.

Прийміть нітрогліцерин , якщо він був раніше рекомендований лікарем.

, якщо він був раніше рекомендований лікарем. Прийміть ацетилсаліцилову кислоту, якщо вона була рекомендована лікарем або персоналом швидкої медичної допомоги. Прийом ацетилсаліцилової кислоти під час серцевого нападу може зменшити ушкодження серця, запобігаючи згортанню крові.

Якщо людина не дихає або ви не виявляєте пульсу, тоді слід починати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

Фактори ризику та як знизити їх вплив

До факторів ризику серцевого нападу належать:

вік старше 45 років для чоловіків та старше 55 років для жінок.

Вживання тютюну у будь-який спосіб, зокрема тривалий вплив пасивного куріння. Якщо ви курите — не робіть цього.

Підвищений артеріальний тиск — якщо у вас артеріальна гіпертензія, приймайте антигіпертензивні препарати, рекомендовані лікарем.

Підвищений рівень холестерину або тригліцеридів — проконсультуйтеся з лікарем щодо необхідності гіполіпідемічної терапії.

Ожиріння — контролюйте масу тіла.

Цукровий діабет — контролюйте рівень глюкози в плазмі крові, дотримуйтеся рекомендованої лікарем схеми лікування цукрового діабету.

Метаболічний синдром. Це поєднання щонайменше 3 з таких факторів: збільшений обвід талії (центральне ожиріння), підвищений артеріальний тиск, занижений рівень ліпопротеїнів високої щільності, підвищений рівень тригліцеридів та глюкози в плазмі крові. Наявність метаболічного синдрому підвищує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у 2 рази, ніж якби у вас його не було.

Сімейний анамнез інфаркту міокарда у кровних родичів у ранньому віці.

Гіподинамія, відсутність фізичної активності (сидячий спосіб життя) пов’язані з вищим ризиком серцевих нападів. Регулярні фізичні вправи покращують здоров’я серця.

Нераціональне харчування — вживання продуктів із високим вмістом простих вуглеводів, тваринних жирів, оброблених харчових продуктів, трансжирів і солі підвищує ризик розвитку серцевих нападів. Їжте багато фруктів, овочів, клітковини та корисних олій.

Емоційний стрес.

Незаконне вживання наркотиків — кокаїн та амфетаміни можуть спровокувати спазм коронарних артерій, що може спричинити розвиток серцевого нападу.

Прееклампсія в анамнезі.

Аутоімунне захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит або системний червоний вовчак.

Лікування інфаркту міокарда

У більшості випадків при своєчасному зверненні по медичну допомогу хворому встановлюватимуть стент в уражену коронарну артерію для відновлення кровотоку.

Крім того, призначатимуть медикаментозну терапію, що включає антитромбоцитарні препарати (ацетилсаліцилову кислоту, клопідогрель, тикагрелор), гіполіпідемічні ліки (аторвастатин, розувастатин), антигіпертензивні препарати (наприклад раміприл), блокатори бета-адренорецепторів та інші лікарські засоби залежно від клінічної ситуації.

Ускладнення інфаркту міокарда

Інфаркт міокарда: наслідки багато в чому залежать від швидкості надання медичної допомоги. До потенційних ускладнень серцевого нападу належать:

аритмії;

кардіогенний шок.

серцева недостатність, яка може бути тимчасовою або тривалою (хронічною);

синдром Дресслера, перикардит;

зупинка серця.

Профілактика

Ніколи не пізно вжити заходів для профілактики серцевого нападу, навіть, якщо він уже був. Дотримуючись рекомендацій лікаря щодо лікування та модифікації способу життя, ви знизите ризик того, що у вас розвинеться повторний інфаркт міокарда.