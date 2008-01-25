Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома: що являє собою ця хвороба?

Ліпоми — це поширені доброякісні підшкірні пухлини, сформовані з жирових клітин (адипоцитів), які є м’якими безболісними вузликами. Ліпома — це жирова пухлина, що повільно зростає, найчастіше знаходиться між шкірою і підлеглим м’язовим шаром. Інша назва ліпоми — «жировик».

Наявність множинних ліпом може бути ознакою різних генетичних синдромів.

Як відрізнити ліпому?

Ліпома на дотик м’яка, пухка і зазвичай безболісна;

легко зсувається при легкому натисканні пальцем;

знаходиться безпосередньо під шкірою;

зазвичай виявляється у осіб середнього віку;

у деяких людей є більше однієї ліпоми. У такому випадку вони можуть виглядати як кульки під шкірою/шишки на тілі;

шкіра над ліпомою незмінена, звичайного кольору;

патологія зазвичай має розмір 1 — >10 см.

Точна причина розвитку ліпом невідома. Було висунуто гіпотезу про потенційний зв’язок між травмою та формуванням ліпоми.

Частота розвитку патології підвищується також у пацієнтів з ожирінням, гіперліпідемією та цукровим діабетом.

Ліпоми діагностують дещо частіше у чоловіків, ніж у жінок.

Зазвичай вони зростають повільно і можуть зрости до остаточного стабільного розміру, однак іноді вони перевищують 10 см і називаються «гігантськими ліпомами». Ліпоми можуть розвинутися будь-де на тілі, але найчастіше їх фіксують на спині, шиї та руці.

Ліпоми не змінюються спонтанно, хоча різка втрата маси тіла може зробити ураження більш клінічно вираженими, оскільки вони можуть не регресувати з тією ж швидкістю, як і нормальна жирова тканина.

Ліпома не є онкопатологією і зазвичай нешкідлива. У лікуванні, як правило, немає потреби, але якщо ліпома збільшується, болить або вас турбує косметичний дефект, ви можете її видалити.

Хоч і рідко, але локальні ліпоми можуть спричинити здавлення прилеглих нервів.

Видалення ліпоми

Зазвичай застосовується хірургічне висічення. Підшкірні ліпоми, як правило, не фіксуються до фасції, тому фіброзну капсулу слід видалити повністю, щоб запобігти повторному розвитку ліпоми. Тканину ліпоми після повного хірургічного видалення спрямовують на гістологічне дослідження.

Для знеболювання при видаленні патології зазвичай застосовується місцева анестезія. Можна застосовувати прокаїн, лідокаїн. Попередьте хірурга, якщо у вас були алергічні реакції на місцеві анестетики.

Якщо після видалення ліпоми ви відчуваєте біль, для її усунення можна прийняти парацетамол.

Ліпоми великого розміру можуть бути видалені за допомогою ліпосакції.

Якщо вам буде проведено видалення великої ліпоми хірургічним шляхом, попередьте лікаря, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові: антиагреганти (ацетилсаліцилову кислоту, клопідогрел) або антикоагулянти (варфарин, ривароксабан, дабігатран та ін.).

Також можливе видалення ліпоми лазером.

Чи можна вичавлювати жировики?

Ні. Це може призвести до інфікування, крім того, у такий спосіб не буде видалено капсулу.

Коли звернутися до лікаря?

Ліпома рідко є серйозним захворюванням, але якщо ви помітили, що у вас вона розвинулася на обличчі, є шишка або припухлість ще десь на тілі, зверніться до лікаря.

Ваш лікар, мабуть, уточнить у вас, коли ви її помітили? Чи збільшується вона у розмірах? Чи були у вас такі пухлини в минулому? Чи болісна ця шишка? Чи були в інших членів вашої сім’ї подібні утворення?

Щоб діагностувати ліпому, ваш лікар може виконати:

фізичний огляд;

біопсію новоутворення;

ультразвукове або рентгенологічне дослідження, особливо якщо ліпома великого розміру, має незвичайні особливості або здається глибшою за жирову тканину.

Існує дуже невелика ймовірність того, що пухлина, яка нагадує ліпому, насправді може бути формою онкопатології, яка називається ліпосаркомою, а, наприклад, кульки під пахвою можуть бути проявом гідраденіту — запалення потових залоз.